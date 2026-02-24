66歲翁誤吞紅棗核險死　腸閉塞肚脹如懷孕七個月　醫生警告這類人

大陸浙江省寧波市一名62歲男子因誤吞棗核，出現腹痛、腹脹，肚子竟鼓得如同懷孕6、7個月的孕婦，情況危急，所幸送醫撿回一命。



綜合內地媒體報導，這名林姓男子的小腸內嵌入一枚直徑不到2cm的異物，已造成腸梗阻，醫生仔細判讀後懷疑為棗核，追問是否曾食用紅棗。

八寶飯（YouTube@糖粒兒 tanglir cooking）

62歲男子因誤吞棗核，出現腹痛、腹脹，肚子竟鼓得如同懷孕6、7個月的孕婦：

+ 1

經家屬提醒，他才想起前一天吃八寶飯時，確實吃過整顆紅棗：

但忘了有沒有吐核。

報導指出，當時他得小腸腸腔擴張，充滿氣體與液體，屬典型腸梗阻表現，若依傳統治療方式可能需手術切除阻塞腸段，但林男曾做過腸癌手術，腹腔已有沾黏，若再次開刀風險更高、創傷更大。

所幸棗核僅卡在小腸內，尚未刺穿腸壁，醫生決定採取保守治療，先要求禁食，再進行胃腸減壓與營養補給，等腸道自然蠕動將棗核排出，成功避免動刀。醫生提醒，中老年人為誤吞棗核危險族群，隨年齡增長、吞嚥功能退化，且反應較慢，誤吞後往往沒有明顯異物感，等出現腹痛、腹脹時，病情可能已相當嚴重。

醫生建議，長者食用紅棗前務必先去核，並將棗肉撕成小塊再食用，避免邊聊天、邊看電視邊進食。若誤吞後出現腹痛、腹脹、噁心、嘔吐或發燒等症狀，應立即就醫切勿拖延。

延伸閱讀：兒子誤吞電池！經歷18個月27次手術 媽媽覆述事發經過望提醒家長

+ 10

延伸閱讀：

台積電贏在哪？ 第9號員工曝關鍵：未來5到7年難撼動

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】