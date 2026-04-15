媽媽產後漲奶痛慘！用高麗菜敷奶舒緩痛楚？　醫生認證1原因有效

許多媽媽生育後會因漲奶而痛慘了，原來高麗菜可以舒緩痛楚，而且不是吃，而是敷！有媽媽在網上表示，當年有朋友前往月子中心探望她時，見到雪櫃有很多母乳袋和1顆高麗菜，大感不解，樓主解釋「（高麗菜）那是漲奶的時候，用來冰敷用的，剝1片葉子敷奶這樣」。



有婦產科醫生不約而同在網上解釋，古人一旦腫痛，如物資短缺時，見到椰菜「葉子大柔軟包覆性好」，所以就地取材敷到腫痛處。現代醫學研究指出，冷藏椰菜葉「確實能降低乳房腫脹時的疼痛與硬度」，和冷凝膠敷墊同樣有效，「但很多時候它之所以有效，主角仍然是低溫，再加上葉片的貼服與包覆」，令到冷敷效果變得更均勻更方便 。



許多媽媽產後會出現漲奶情況，胸部會感到疼痛。（AI生成圖片）

剛分娩媽媽解釋椰菜冰敷 能舒緩漲奶痛楚

該名媽媽今年2月底在threads表示，回想剛產嬰後在月子中心坐月，朋友前來探望，看到雪櫃內有很多母乳袋和1顆椰菜，詢問「怎麼有高麗菜（港稱椰菜）？你還自己煮嗎？」，樓主解釋「那是漲奶的時候，用來冰敷用的，剝一片葉子敷奶這樣」，朋友當時露出非常不可思議的表情。

古人就地取材 風潮蔓延到全世界

婦產科醫生蘇怡寧今年3月在自己facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發出帖文，不約而同解釋椰菜舒緩漲奶痛楚的根據，他指出，相傳早於古希臘與羅馬時期，椰菜就被稱為「窮人的藥箱」，「那時候的人哪裡腫就往哪裡敷」，這股風潮由歐洲蔓延到全世界，成為助產士與媽媽之間口耳相傳的消炎秘方。

研究人員認為冷藏椰菜葉有作用，「之所以有效，主角仍然是低溫」，加上椰菜葉貼服和包覆，「讓冷敷這件事變得更均勻更方便」，舒緩產後乳房腫脹疼痛。（AI生成圖片）

古代做法完全合理

蘇醫生形容情況合理，古人一旦腫痛，只能「找可以貼得住的東西敷上去」，由於椰菜「葉子大柔軟包覆性好，而且在井水或陰涼處放一下就會涼」，所以用作敷料完全合理，根據現存的羅馬農業與醫療書，確實可以看到甘藍類被當成外敷材料，甚至被提到用於乳房相關的傷口或腫痛。

醫生︰之所以有效，主角仍然是低溫

根據現代科學，研究指出冷藏椰菜葉可以「降低乳房腫脹時的疼痛與硬度」，在隨機試驗中，冷藏椰菜葉與冷凝膠敷墊同樣有效，效果差不多，研究人員認為冷藏椰菜葉有作用，「但很多時候它之所以有效，主角仍然是低溫」，加上椰菜葉貼服和包覆，「讓冷敷這件事變得更均勻更方便」，的確可以當作冷敷貼片，舒緩產後乳房腫脹疼痛。

（綜合）