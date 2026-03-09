丈夫半夜臉發黑妻子嚇怕！血氧剩55%　醫生：幾乎每分鐘都在缺氧

許多人都會打鼻鼾，後果原來可以非常嚴重。台灣1名醫生分享病例，男病人形容自己「白天像行屍走肉」，完全沒有精神，妻子更指「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑」，甚至有次臉色猶如茄子，嚇到她起身。經檢查，男病人呼吸暫停低通氣指數是86.1次/小時，最低血氧55%，即是幾乎每分鐘都在缺氧，大腦、心臟和血管反覆承受壓力，病人若未及時獲得治療，心血管風險會明顯上升。醫生同時整理臨床上常用的「STOP-BANG問卷」，讓大家評估，必要時請即求醫。



男病人形容自己「白天像行屍走肉」，完全沒有精神，妻子更指「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑」，甚至有次臉色猶如茄子，嚇到她起身。（AI生成圖片）

耳鼻喉科醫師蔡明劭在其facebook專頁表示，男病人求診時表示「醫師，我白天像行屍走肉」，上班提不起勁，開會頻頻打瞌睡，開車期間精神渙散，妻子更形容「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑，有一次真的像茄子的顏色，我嚇到整個人彈起來」。

男病人幾乎每分鐘都在缺氧

病人接受睡眠檢查，報告顯示其呼吸暫停低通氣指數是86.1次/小時，血氧最低只剩 55%，即是幾乎每分鐘都在缺氧，在整個夜晚中，大腦、心臟和血管反覆承受壓力，導致白天疲憊。蔡醫生指出長期嚴重缺氧，可能出現精神不濟、記憶力下降、血壓升高、心律不整、代謝惡化等情況。

耳鼻喉科醫師蔡明劭指出，長期嚴重缺氧，可能導致精神不濟、記憶力下降等。（AI生成圖片）

未能及時獲得治理 心血管風險上升

蔡醫生解釋，許多人誤以為只是疲累，但其實是身體在慢性窒息，睡眠呼吸中止症不只是「打呼大聲」，當血氧降到55%已經接近危險臨界值，如果患者未能及時獲得治理，心血管風險會明顯上升，不過在完成完整評估後，醫生並非「讓打呼變小聲，而是讓呼吸真正恢復順暢」，為病人打造最合適的治療方法，恢復元氣。

蔡醫生整理臨床上常用的「STOP-BANG問卷」，必要時為家人或自己評估。

問卷方便評估風險

蔡醫生同時整理臨床上常用的「STOP-BANG問卷」，必要時為家人或自己評估，請回答「是」或「否」，3題以上「是」屬於中高風險，5題以上，強烈建議安排睡眠檢查：

