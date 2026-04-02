男友月薪不高呻窮！1行為令女友醒覺：只是不願意把錢花在你身上

最「窮」的戀愛是怎麼樣？台灣1名女生在網上分享，前男友月薪2.8萬新台幣（約7,000港元），「天天跟我哭窮說自己有車貸、生活開銷多」，女生體諒對方經濟壓力大，每到節日照樣送禮物，不介意前男友少送禮。



最讓她印象深刻的一次是她想吃鍋物，前男友直言「這個價格我可以勉強請你」，明明只是500新台幣（約120港元），後來她卻知道「車貸有一半其實是他爸在幫他還」，但更精彩的是男友購買售價1.2萬新台幣（約3,000港元）的名牌二手鞋，共分3期付款。



女生形容「那一刻我真的突然懂了，有些人不是窮，只是不願意把錢花在你身上」，最後當然是分手收場。許多網民留言指「分得好」、「下個會更好」，有人則分享經歷，「我幫前男友負擔8成以上的生活費，吃大餐都要自己出，他開始賺錢之後就跟我提分手了」。



前男友月收入2.8萬新台幣（約7,000港元），每日在樓主呻窮，聲稱「自己有車貸、生活開銷多」。（AI生成圖片）

時任男友呻窮少送禮

樓主在「Dcard討論區」發文表示，前男友月收入2.8萬新台幣（約7,000港元），每日都向樓主呻窮，聲稱「自己有車貸、生活開銷多」。樓主信以為真，不介意交往時對方只送了一件羽絨外套，售價600新台幣（約150港元），樓主「每到節日，還是會送他香水、皮帶、皮夾」，前男友更稱「沒有在過生日，所以沒有送生日禮物的習慣」，但原來前男友會慶祝自己生日，和朋友到卡啦OK場所通宵耍樂，「還好意思跟我要禮物」。

購買價值1.2萬新台幣名牌二手鞋 分3期付款

最讓樓主印象深刻的一次是樓主想吃輕井澤鍋物，前男友回應「這個價格我可以勉強請你」，樓主指出「大哥，一鍋不到500新台幣（約120港元）」，樓主更揭發「車貸有一半其實是他爸在幫他還」，更精彩的是前男友購買價值高達1.2萬新台幣（約3,000港元）的名牌二手鞋，然後分3期付款。

樓主的前男友呻窮，卻購買價值高達1.2萬新台幣（約3,000港元）的名牌二手鞋，然後分3期付款。。（AI生成圖片）

樓主醒覺分手 網民大讚做得好

樓主突然明白「有些人不是窮，只是不願意把錢花在你身上」，而且「又窮又愛裝有品味」，最後當然是分手，樓主形容這是「最『窮』的戀愛」。帖文引來大量網民留言「還好你分手了，聰明的女孩」、「精緻窮」、「羨慕2.8萬新台幣能交到女朋友」，有人更妙問「你到底喜歡他什麼？」。

（Dcard討論區）