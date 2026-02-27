六合彩金多寶｜男友中$6萬三獎扮無中　女生嘆心寒：驚我分佢錢？

中六合彩隱瞞伴侶是否合理？有女生於網上投稿大呻，男友日前買了六合彩馬年新春金多寶，兩人一同看攪珠結果，當時男友一臉失望稱「1粒字都冇中」，怎料多日後她無意中聽到男友與家人講電話，驚悉男友實際中了三獎，有6萬多元獎金。女生對男友瞞騙她感難過及心寒，指出兩人在一起已有4年，惟「好似喺佢心目中，我始終係個會『謀』佢錢嘅外人」。



網民直言，「6萬蚊都驚要同你分，點結婚呀？早走早着啦」、「如果件事係真嘅，就走，呢啲係咪就係可以共患難不能共富貴嘅人」，不過也有網民認為不應太早妄下定論，「可能佢想買嘢畀個驚喜你呢？」。



2026年第20期六合彩2億馬年新春金多寶2月21日攪珠結果。（賽馬會網頁截圖）

2026年第20期六合彩2億馬年新春金多寶於2月21日攪珠，攪珠結果號碼為2、18、34、35、37、49，特別號碼33。頭獎5注中，每注派4218.75萬港元；二獎13.5注中，每注派113.425萬港元；三獎641.5注中，每注派6.365萬港元。

男友買六合彩金多寶中6萬扮無中

「女朋友心聲：男朋友六合彩中6萬蚊但瞞住我，係咪驚我會分佢錢？」該女生投稿至Threads專頁「she.c0m」向網民傾訴，男友日前買了馬年新春金多寶，兩人一同看攪珠結果，當時男友一臉失望稱「唉，一粒字都冇中！」，怎料多日後她無意中聽到男友與家人講電話，「原來佢當晚中咗三獎，有成6萬幾蚊！」。

女生無意中聽到男友與家人講電話，「原來佢當晚中咗三獎，有成6萬幾蚊！」。（資料圖片）

女生嘆：喺佢心中我係個會謀佢錢嘅外人

女生難過道：「我不斷喺度諗，其實中幾萬蚊點解唔可以同我講？係咪驚我會叫佢分錢畀我？我哋已經一齊咗4年，我以為大家不分彼此，點知佢第一時間係選擇呃我，轉頭就同屋企人報喜。」

女生直言，男友的態度令她心寒，「好似喺佢心目中，我始終係個會『謀』佢錢嘅外人」。女生詢問網民：「如果連6萬蚊都要瞞到實，第時點樣一齊行落去？係咪我諗多咗？定係呢段感情根本經唔起考驗？」

女生詢問網民：「如果連6萬蚊都要瞞到實，第時點樣一齊行落去？係咪我諗多咗？定係呢段感情根本經唔起考驗？」（《原諒他77次》劇照）

網民：似係怕你分佢錢 VS 可能想畀驚喜

網民質疑女生男友性格「孤寒」，誠信亦有問題，「咁忍得口，中咗通常都好開心會講出嚟，似係怕你分佢」、「唔係六萬蚊嘅問題，係處理做法嘅問題」、「重點唔只係瞞，佢直頭講大話扮失望冇中」。

甚至有網民建議女生要考慮清楚是否繼續這段關係，「分手，呢啲人過唔到人世」、「好睇你平時會唔會要使佢嘅錢，可能佢驚你要佢送嘢，不過當你知佢呃你嘅時候，已經失去咗信任，你永遠都會有條刺，要唔要繼續一齊你自己諗諗」。

有網民就猜測男友是否想安排驚喜，「起碼等1個星期，睇下佢會不會係想畀驚喜你，如果真係咩都無，分吧。結婚係生活，生活就係要講錢」。

（Threads@she.c0m）