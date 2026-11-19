《GTA 6》於2026年11月19日全球開售，而開售前有兩組數字先瘋傳，一組是來自遊戲公司委託的調查，另一組來自人力資源平台的後台數據：GameSquare訪問1,000名自認玩家的美國全職員工，當中有一成人明確表示發售首天翹班，三成人考慮申請放假；BambooHR追蹤逾340萬名美國僱員，11月19日有薪假申請率比2024及2025年同期高近13%。然後有人把它們放大成「150萬人缺席、美國損失10億美元（約78億港元）」。那10億美元這個駭人數字是如何算出來的？是亂喊出來還是真有其事？本文一一拆解！



一成玩家說要不上班，受訪樣本有公信力嗎？

GameSquare的調查對象是「full-time US employees who identified as gamers」，即自認是玩家的在美全職員工，不是所有美國勞動人口。原報告用字克制：10%計劃當日翹班，30%「考慮」請假，當中36%稱會請病假，而非正式申請假期，合計約11%可能用未經批准的病假打機；另有42%預期遊戲上市後工作效率下降。

GameSquare調查對象僅為自認玩家的在美全職員工，當中10%計劃翹班，30%「考慮」請假。（Logitech）

問題來了，事前「考慮放假」，與事實上「真的放假」是兩回事，正如你身邊的同事每天都說想「射波」（請病假），但還是乖乖來上班一樣，有時還抱病回到崗位，以顯示自己熱愛工作。BambooHR的340萬樣本較大，但量度的是有薪假申請率，申請了不等於缺席，更不等於生產力歸零。把不同口徑相加再乘以平均工資，才會得出看似精確的總數。



損失10億美元是誰算出來的？

GTA6 NOW追溯到一則病毒式推算：Dexerto與GameSpot報道「150萬名美國工人請假、損失10億美元」，但沒有任何美國政府勞工數據或Rockstar聲明支持。150萬這個數字，是西班牙龐培法布拉大學（Pompeu Fabra University）經濟學教授蒙塔爾沃（José García-Montalvo）接受西班牙塞爾電台（Cadena SER）專訪時，提及曠工可能導致短期生產力微跌約2%，隨後被美媒《International Business Times》以全美平均年薪約7萬美元、推導乘上約150萬人次而滾雪球得出10億美元產值蒸發的推論。但蒙塔爾沃受訪時從未提出過150萬請假之具體統計算式，屬媒體層層二次加工衍生之標題效應。

勞工分析師直斥，說一天休假令全國產出跌2%是clickbait算術，帶薪休假每年都發生，遠端工作亦可補回工時，把一天申請率直接換算成國家損失，方法上站不住腳，此屬未經驗證的資訊，不能當真。



「150萬請假、損失10億美元」無數據支持，屬媒體二次加工之未經驗證資訊。（Rockstar Games）

真正的成本，其實是排隊登入嗎？

若非要找一項有機會成真的損失，反而是技術性的。GTA6 NOW提到，大量玩家在早上同時登入Rockstar驗證與更新伺服器，可能重演2013年GTA Online上市時的大當機。老闆要擔心的未必是GDP，而是登入隊伍。社交平台上流傳「Vice City fever」假紙的笑話，反映集體情緒多過實際曠工。



有機會成真的損失或是技術性的，老闆要擔心的未必是GDP，而是登入隊伍。（Rockstar Games）

10億美元損失像標語多於實際帳單

Firstpost的報道見於11月18日，標題已寫明是一項由GameSquare委託的調查；Gulf News在發售日另引用BambooHR資料，指申請請假率最多升17%，與Firstpost的近13%口徑不同。兩個數字並非零和，卻提示同一件事：這是一場博取眼球的角力賽，但卻經不起權威數字的考驗，來到《GTA 6 》開售日，仍未有人能提出具體證明，因此10億美元損失就像一句標語，而不是一張實際帳單。