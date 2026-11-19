《俠盜獵車手6》（GTA 6）於今日（19日）正式推出，全球玩家隨即湧入遊戲世界「瘋狂飛車」。不過有香港及華人玩家在遊戲中發現驚喜彩蛋——駕車收聽車上電台時，竟然有歌手林子祥（阿Lam）的經典金曲《敢愛敢做》，隨即在社交平台引發熱議。



GTA6電台驚現林子祥《敢愛敢做》。（Threads圖片）

《敢愛敢做》是林子祥於1987年推出的經典粵語流行搖滾歌曲。(陳順禎 攝)

GTA 6播林子祥《敢愛敢做》

多位玩家在Threads分享遊戲影片，顯示在駕車並將電台調校至「萬花筒 FM」（Kaleidoscope FM）時，畫面清楚顯示歌手為「GEORGE LAM」，歌名則為《敢愛敢做》的拼音「GAN AI GAN ZUO」，令不少香港玩家驚呼「竟然喺GTA 6聽到林子祥」！甚至連外國知名直播主xQc直播遊玩期間，駕車背景音樂亦正播放這首廣東經典，令一眾本地網民倍感親切。

外國知名直播主xQc直播遊玩期間，駕車背景音樂亦有播放《敢愛敢做》。（影片截圖）

林子祥《敢愛敢做》十分經典。（資料圖片）

《敢愛敢做》歌詞神配合飛車

不少網民大讚遊戲製作團隊「真心識揀歌」，指出《敢愛敢做》副歌歌詞「微雨中 身邊車輛飛過 街裡路人走過 交通燈催促過」，與玩家在《GTA 6》街頭高速飛車的畫面簡直完美契合，紛紛留言指「啱feel得嚟又好GTA」、「長途車聽住真心正」。此外，有樂迷提到該曲其實改編自美國樂隊Starship的經典英文歌《Nothing's Gonna Stop Us Now》，大讚官方在原曲已是經典的情況下，仍刻意挑選林子祥的廣東版，誠意十足。

網民翻出「夏威夷高買」舊聞

除了歌詞應景，更有大批香港網民發揮創意「抽水」，笑言《GTA》系列主打犯罪題材，官方之所以挑選林子祥，莫非是「致敬」他1999年在美國夏威夷免稅店涉嫌高買價值75美元太陽眼鏡並認罪留案底的陳年舊聞：「點解會係林子祥………因為之前偷嘢？係咪致敬？」。此外，亦有網民利用AI製作《GTA 6》惡搞宣傳海報，將男主角換成身穿白色背心、留招牌鬍鬚的林子祥，海報中女主角手中更刻意拿著一副黑色太陽眼鏡，細節位令一眾網民笑爆肚。

林子祥於1999年在美國夏威夷曾涉及一宗店舖盜竊案。（Threads截圖）

大批網民發揮創意「抽水」。（Threads截圖）

網民利用AI製作《GTA 6》惡搞宣傳海報。（Threads圖片）

惟歌名用普通話拼音成敗筆

隨著遊戲全球熱賣，網民亦紛紛笑指「阿Lam今次威水，聽眾多咗億億聲」，更有人打趣道「全世界嘅華人街都係聽林子祥大」。不過，有眼利網民同時發現一個美中不足的細節——遊戲介面顯示的歌名竟採用普通話拼音「GAN AI GAN ZUO」，而非粵語拼音，引來不少香港網民笑言「敗筆，明明係首廣東歌」。

網民大讚有Feel。（Threads截圖）