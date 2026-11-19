廣東歌林子祥《敢愛敢做》殺入GTA 6！經歷長達十多年的漫長等待，無數機迷引頸以待的GTA VI終於正式推出。這款風靡全球的鉅製除了帶來極致的視覺震撼，今次更為本地用家預備了一份巨大驚喜。只要在駕駛時將車內收音機調校至特定頻道，便會傳來殿堂級歌手林子祥的經典金曲，讓廣東歌的魅力以前所未有的方式直捲國際舞台。



廣東歌林子祥《敢愛敢做》殺入GTA 6！

廣東歌驚喜殺入GTA 6電台

駕駛各種特色車輛在廣闊的地圖上無拘無束地奔馳，同時收聽各個充滿地區色彩的虛構電台，向來是這系列作品最標誌性的遊玩體驗。今代遊戲的音樂庫陣容依然維持著一貫的龐大與多元，收錄了來自世界各地、橫跨多個年代的不同風格流行樂曲。不過最令香港機迷感到無比震撼的，必定是名為「萬花筒FM」（Kaleidoscope FM）的電台頻道。

可以在遊戲中駕車時，隨時轉換不同的電台，當選擇「萬花筒FM」時，便有機會收聽到林子祥《敢愛敢做》（遊戲顯示「GAN AI GAN ZUO」George Lam！

當玩家隨意切換至該頻道時，將有機會聽到林子祥於80年代推出的名作〈敢愛敢做〉。這種在歐美頂尖製作中突然響起母語流行曲的巨大衝擊力，讓不少本地用家大呼感動。事實上，近年香港流行音樂元素屢屢闖入全球視野，繼早前外國著名歌手The Weeknd在全新單曲〈Hong Kong〉中巧妙取樣王菲的〈季候風〉之後，近期再次有粵語歌成功登上國際文化大舞台，足見昔日香港樂壇黃金時期的精華作品，至今依然具備跨越地域與年代的獨特吸引力。

經典金曲完美呼應主角背景

製作團隊在挑選每一首授權音樂時向來心思細密，絕不隨便塞入無意義的曲目。他們往往會嚴格根據遊戲的整體世界觀、劇情推進節奏以及人物性格進行深度篩選。將〈敢愛敢做〉這首充滿爆發力的作品納入今集遊戲的歌單之中，絕非單純為了應付增加曲風多樣性的表面需求，而是與今集故事的兩位靈魂人物有著極為深層的連繫。這首歌曲本身充滿著澎湃的生命力，歌曲的主旨深刻地圍繞著無懼世俗眼光、誓要與愛人共同進退的堅定意志。這種狂熱且不顧一切的愛情宣言，正好完美契合遊戲中雙主角Jason與Lucia那種猶如亡命鴛鴦般的角色設定。當用家操控著這對主角在繁忙的街道上逃避警方追捕，伴隨著收音機播出的激昂旋律，整場生死時速的戲劇張力頓時被推至頂峰，讓玩家更能切身感受到兩人之間那份絕不退縮的強烈情感羈絆。

GTA 6 遊戲中雙主角Jason與Lucia

遊戲內的汽車收音機一直以來都不只是一個單純的背景音樂播放器，而是一個能夠反映出那個虛構城市具備國際化大都會特質的重要文化載體。這首經典廣東歌的加入，不但大幅提升了香港以及亞洲地區玩家的遊玩代入感，同時亦為全球數以千萬計的外國玩家提供了一個直接接觸香港獨特流行文化的絕佳契機。