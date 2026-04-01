愛愛到一半！男友突說：喜歡你化妝樣子　她秒冷掉擬分手：很膚淺

男友不接受女友素顏的樣子？台灣1名女生在網上發文大呻，表示和男友「愛愛」期間，對方突稱「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」。樓主聽罷即性慾全失，「後面都是裝出來的」，同時想起男友過往激戰前說過「你等一下可以先洗澡就好嗎？頭髮跟臉不用」，原來不想她親熱前沖掉妝容，「現在想到真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望」，朋友聞訊都叫她提出分手，她目前正考慮中。



許多網民笑言「這傢伙性癖居然是粉底液啊」、「有沒有可能原本就是外貌協會了？」，但也有人提出質疑，「你覺得他喜歡你化妝的樣子是膚淺，那你化妝幹嘛？你化妝不就是覺得化妝有用嗎？你也膚淺啊」。



女生最近和男友床戰，其間對方直言「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」，樓主瞬間不想繼續，「後面都是裝出來的」。（《等一個人咖啡》劇照）

男友喜歡樓主頭髮

該名女生在「Dcard討論區」表示，和男友交往不久，曾問過男友「當初第一眼是看中我哪裡？」，對方解釋「眼睛跟很長的頭髮」，形容她的頭髮「很香很好摸」 ，所以睡前都會摸其頭髮數下，令她覺得男友並不膚淺。

親熱期間男友說︰還是喜歡你化妝

樓主最近和對方親熱，其間男友直言「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」。樓主瞬間不想繼續，「後面都是裝出來的」。樓主想起他之前「愛愛」說過「你等一下可以先洗澡就好嗎？頭髮跟臉不用」，原本以為是男友等不及，原來只是不想她沖掉妝容。

樓主和朋友訴苦後，他們建議「如果再有類似狀況，就叫我放生他」。（《等一個人咖啡》劇照）

樓主︰真的覺得他很膚淺

樓主形容「真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望，而且我聽完很難過」，和朋友訴苦後，他們建議「如果再有類似狀況，就叫我放生他」，但樓主仍在考慮中。

網民熱議男友態度

帖文引來大量網民討論，「自己愛膚淺又嫌別人膚淺，果然雙標」、「我幾乎不化妝，那我男友真不膚淺」、「他不應該跟你說的，如果是我，一巴掌就打過去了」。

（Dcard討論區）