你會唔會一個人去食火鍋？台男慘被隔籬枱3少女嘲笑　超霸氣回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-24 14:30

台灣不少人都喜歡吃火鍋，既能喝到湯又能吃到多種蔬菜及肉類。日前一名男網友中午時段就自己一個人去火鍋店吃鍋，沒想到隔壁鄰桌的3位妹子看到他一人，竟竊竊私語他是「邊緣人」。

一個人唔食得火鍋？網民一面倒撐「獨食」超Enjoy（點圖看原文及網友回應）👇👇👇

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原po在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前中午自己一個人去吃火鍋，結果隔壁鄰桌的三個妹子看到他一個人吃鍋，竊竊私語討論他「一個人坐一桌是邊緣人」，讓他聽到後不禁霸氣直言：「不然你們過來坐啊！我請客讓你們吃到飽，還不用改名，海鮮豆腐、泡菜臭臭、腸旺鴨血、養生菇菇之類的。」原po接著表示，自己常常一個人看電影、吃飯、旅行，覺得這樣無拘無束很享受，詢問：「有人跟他一樣嗎？」引起網友一番討論。

文章曝光後許多網友紛紛留言「我也都一個人去旅行、去爬山」、「享受一個人比較舒服」、「我多想一個人輕鬆的吃飯」、「滿正常的，我常常一個人去約會」、「一個人很自在」、「一個人吃飯才過癮，都不用擔心有人搶菜也不用在意形象」、「一個人吃真的超爽」。

雖然不少人都能享受一個人的愜意生活，但也有網友坦言「能自己吃飯逛街的人好厲害，我沒辦法，可能怕被投射怪異眼光，每次只要一個人逛街 ，我就想快點把需要的買一買回家，吃飯也是很趕的吃完，因為一個人佔著一桌很怪」、「我不想一個人吃飯旅行」、「我沒辦法一個人看電影逛街旅遊，吃飯還好」。

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