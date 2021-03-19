瘋傳40歲憑實力單身大叔3大共通點：逢個樣OK嘅女仔都當戀愛對象

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-19 10:30

大多數人會希望在40歲前的「適婚年齡」結婚，找到能託付終身的伴侶，但過了40歲還未婚似乎造成許多男性的困擾。近日有網友在PTT八卦版發文，以「7年級們的單身大叔還有機會結婚嗎？」為題，分析3點重要因素，直言這些男性「像菜市場快結束時還躺在桌子上的剩菜」，並認為自身一定有缺點，只是沒有察覺或不想面對。

對女仔外表有要求但自己又唔打扮 見親個樣OK嘅女仔都話有感覺 點圖睇睇嗰位中年網友嘅分析有冇道理？👇👇👇

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原PO介紹自己將滿40歲，在27歲已結婚，根據多年來的經驗他分析快40歲還未婚的男性，大多有「3點現實狀況」。第一點是他們不注重自身外表，不論是身材，打扮都不注重，但卻很要求女性的外表，有些女生可能身材較圓潤，就不願意主動了解對方，對此原PO下註解「人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在」。

第二，他認為是「戀愛起步的太晚，跟女生相處經驗太少」，談戀愛也是需要練習跟經驗的，「尤其女生年紀越大越難搞，年輕的時候談戀愛會比較容易。」也指出很多沒有戀愛經驗的人，常常有人介紹約會對象，都是用「制式行程」出門約會，如此很難有下一步。

最後一點他指出，許多男生「把每個外表還可以的女生都當成談戀愛的對象」，應該多跟女生當朋友，知道如何跟女生相處，因為女生很敏銳，「剛認識就急著對人家流口水，只會被人家鄙視」。

貼文一出，有網友表示有共鳴悲喊「不要再嗆了啦QQ，八卦肥宅受不了事實」、「嗆我嗆夠了嗎？大哭中」。也有網友認同道「完全同意第一點，一天到晚笑別人有多恐龍的死阿宅」、「2跟3同意，年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了更沒有經驗了」。

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