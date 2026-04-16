吃完飯總想睡覺？營養師點出關鍵：血糖波動　4個習慣助穩糖瘦身

吃完飯總是想睡覺，是因為太累嗎？台灣營養師彭逸珊指出，餐後昏睡其實是因為血糖波動，而血糖穩定可以避免餐後嗜睡，只要在日常生活中養成4個習慣，就能有助穩糖兼瘦身，其中吃飯時先吃哪些食物，原來會帶來不同效果。



吃完飯總是想睡覺，原來是受到血糖波動影響。（AI生成圖片）

掌握好順序與活動，妳會發現，當血糖穩定了，心情跟體重也會跟著穩定下來。（Facebook@愛健康營養師 珊珊 ）

穩定血糖為何重要？

彭逸珊在個人facebook專頁上載帖文，提醒穩定血糖並非只是糖尿病者需要關注的事，對於想減脂、減重及提升精神狀態的人士，同樣有顯著幫助。而她指出穩定血糖的3個優點和3招逆轉「飽睏」體質。

穩定血糖不僅是糖尿病患者的專利，對於想減脂、減重及提升精神狀態的人士同樣至關重要。（AI生成圖片）

穩定血糖的3個優點

第一點：降低脂肪堆積可能，穩定的血糖意味著胰島素分泌平穩，能量就不會轉換成脂肪儲存

穩定的血糖令胰島素分泌平穩，能量較不易轉換成脂肪儲存。（AI生成圖片）

第二點：減少嘴饞、暴食機率，血糖沒有大起大落，就不會產生反應性低血糖，令你餐與餐之間不易感到嘴饞

血糖平穩可避免產生「反應性低血糖」，令你較不容易在餐與餐之間想吃零食。（AI生成圖片）

第三點：精神較好，血糖穩定可以避免餐後嗜睡，讓工作效率提升

血糖穩定能有效避免餐後嗜睡，讓大腦保持清醒。（AI生成圖片）

營養師彭逸珊傳授：4個日常習慣逆轉「飽睏」體質

1.調整進食順序：優先吃蛋白質＞蔬菜＞澱粉類

最理想的吃飯順序是先吃蛋白質或蔬菜「墊胃」，這樣可以延緩胃部排空時間，並將澱粉類（碳水化合物）放在最後才吃，有效避免血糖快速上升。

彭逸珊建議最理想的順序應是先吃蛋白質（肉、蛋、豆類）與蔬菜「墊胃」，並將澱粉類（碳水化合物）放在最後才吃。（AI生成圖片）

2.慎選澱粉種類食物

膳食纖維越豐富的澱粉，越不容易影響血糖，推薦種類：糙米、蕃薯、南瓜、玉米、十穀飯等。

3.餐後活動15分鐘

飯後切忌坐着不動！肌肉是人體儲存能量（肝醣）的重要倉庫。餐後進行簡單的散步、快走、伸展，甚至只是站着洗碗或做簡單家務，都比直接坐下或躺下更能幫助血糖穩定。

飯後切忌坐着不動！肌肉是人體儲存能量（肝醣）的重要倉庫。（AI生成圖片）

4.避開精製糖 改吃低GI水果

盡量減少攝取甜點、零食或餅乾。若想解甜癮，建議選擇蘋果、番石榴（芭樂）、藍莓等低GI（低升糖指數）的新鮮水果，並在飯後食用，既能解饞又能兼顧健康。