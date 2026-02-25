壯陽食品？這款水果好處多可降血糖　男士每天進食　減發炎保雄風

健康飲食不但延年益壽，男士甚至能提高性功能。台灣1名泌尿科醫生分享，指出樹葡萄有多項好處，包括改善血糖和脂質代謝，而且內含花青素和抗氧化物對慢性前列腺及前列腺增生或有間接保護作用，對男性有潛在好處。



泌尿科醫師呂謹亨分享樹葡萄的好處。（facebook專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師 」圖片）

泌尿科醫師呂謹亨在其facebook專頁表示，最近有1名年老男病人前往診所，更與大家分享樹葡萄，其實樹葡萄（Jabuticaba，學名 Plinia Cauliflora）有多個健康功效，並有文獻支持︰

1. 超強抗氧化能力

樹葡萄皮含有豐富花青素、多酚、黃酮類，所以其抗氧化力非常高，有助減少自由基損傷，特別是樹葡萄皮，花青素特別多，其抗氧化活性比果肉強數倍。

2. 抗發炎效果

樹葡萄萃取物減少發炎反應，潛在幫助和慢性疾病相關的低度發炎，例如心血管和代謝疾病。

樹葡萄能改善血糖。（示意圖/gettyimages）

3. 改善血糖與脂質代謝

有研究顯示，實驗老鼠接受高脂飲食，同時進食樹葡萄果皮，可以改善胰島素敏感度，降低肝臟脂肪堆積。

4. 腸道健康

果皮中的多酚可以促進腸道益菌，抑制病原菌，協助維持腸道平衡。

樹葡萄對慢性前列腺炎、前列腺增生可能有間接保護作用。（示意圖/gettyimages）

5. 對男性有潛在好處

呂醫生同時指出樹葡萄對男性有潛在好處，雖然沒有直接針對前列腺的臨床研究，但花青素和抗氧化物可以減少氧化壓力及發炎，對慢性前列腺炎、前列腺增生可能有間接保護作用。另外，樹葡萄的多酚有助於改善血管擴張、降低血壓、減少膽固醇，促進心血管健康，實是男性性功能的重要基礎。

此外，樹葡萄改善胰島素敏感度，減少內臟脂肪，對中年男性非常重要，和睪酮水平、性功能、心血管風險有高度相關。

呂醫生建議男性，每日進食50至100克新鮮樹葡萄果實，大約10至20顆，提供足夠的抗氧化物和多酚，不至於攝取過多糖份，若想買樹葡萄多酚萃取物或粉末等補充型產品，每天服食500至1,000mg。

泌尿科醫師呂謹亨提醒大家每天進食樹葡萄份量。（facebook專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師 」圖片）

進食樹葡萄4項注意

呂醫生提醒大家，樹葡萄果皮含有天然酚類物質「單寧」，導致果皮澀味重，單寧過量可能引起腸胃不適，例如如便秘和胃脹氣，特別是腸胃敏感者要適量。另外，雖然樹葡萄糖份天然，但果肉含糖量不低，糖尿病患者要注意份量。

加上少數人可能會對熱帶水果有過敏反應，可能出現口腔刺癢、紅疹等反應，故初次食用時要少量嘗試。另外，市面發售的樹葡萄果醬、果汁或甜品常含大量糖份，健康效益不如新鮮水果或純萃取物。

