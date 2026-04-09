上海獨身女留600萬遺產！無人繼承歸誰成疑 法院指定民政局管理
撰文：賈桂琳
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無親無故人士一旦離世，未立有遺囑下遺產誰屬？這方面的法例在不同地方都有不同規定，而上海1名53歲獨身女子早前因突發中風離世，留下高達600萬人民幣（約688萬港元）遺產。由於死者無父母、無配偶亦無子女，這筆財產的歸屬引發社會關注。上海徐匯區法院於3月31日作出判決，指定徐匯區民政局（類社會福利署）擔任死者的遺產管理人。
家中暈倒無人照料 地方基層組織成臨時監護人
死者鄧女士生前獨居於上海徐匯區，父母雙亡、未婚未育，亦無親近親屬，她於今年2月在租住單位內因突發中風昏迷，情況一度危殆。因鄧女士無家屬照料，徐匯區法院於3月11日判決，指定其戶籍地的華涇鎮印象旭輝地方基層組織（居民委員會）擔任監護人，並由公證處發出區內首張臨時監護人公證書，授權地方基層組織處理其醫療及生活事宜。
雖然鄧女士在住院期間病情一度好轉，由完全昏迷狀態轉為可以張眼反應，惜最終仍在3月19日凌晨因搶救無效離世。
無遺囑無繼承人 法院七天指定遺產管理者
法院審理後，由於鄧女士未立遺囑、且找不到任何法定繼承人，根據《中華人民共和國民法典》規定，無法定繼承人的遺產，應由死者生前住所地的民政部門擔任遺產管理人。
目前地方基層組織正在處理鄧女士喪葬事宜，遺產管理人將負責清理遺產、處理債權債務，並依法處置相關資產。案件從立案至開庭判決僅7天，反映當局對獨身無親群體在離世財產處理方式。