上海獨身女留600萬遺產！無人繼承歸誰成疑　法院指定民政局管理

無親無故人士一旦離世，未立有遺囑下遺產誰屬？這方面的法例在不同地方都有不同規定，而上海1名53歲獨身女子早前因突發中風離世，留下高達600萬人民幣（約688萬港元）遺產。由於死者無父母、無配偶亦無子女，這筆財產的歸屬引發社會關注。上海徐匯區法院於3月31日作出判決，指定徐匯區民政局（類社會福利署）擔任死者的遺產管理人。



獨身的鄧女士突發中風被送醫。（網上圖片）

鄧女士突發中風在醫院接受治療。（網上圖片）

鄧女士無父無母無配偶無兒女，入院後由地方基層組織監護。（網上圖片）

家中暈倒無人照料 地方基層組織成臨時監護人

死者鄧女士生前獨居於上海徐匯區，父母雙亡、未婚未育，亦無親近親屬，她於今年2月在租住單位內因突發中風昏迷，情況一度危殆。因鄧女士無家屬照料，徐匯區法院於3月11日判決，指定其戶籍地的華涇鎮印象旭輝地方基層組織（居民委員會）擔任監護人，並由公證處發出區內首張臨時監護人公證書，授權地方基層組織處理其醫療及生活事宜。

由於鄧女士此前是獨身一人，父母已過世，無配偶子女，在醫院沒人照料、簽字。（《法治在線》影片截圖）

因鄧女士住院期間無家屬照料，中華人民共和國上海市徐匯公證處發首張臨時監護人公證書。（網上圖片）

監護證明書，鄧女士的臨時監護人為上海市徐匯區華涇鎮印象旭輝居民委員會。（《央視新聞》影片截圖）

雖然鄧女士在住院期間病情一度好轉，由完全昏迷狀態轉為可以張眼反應，惜最終仍在3月19日凌晨因搶救無效離世。

鄧女士的病情一度有所好轉，但其後終不治。（《上觀新聞》截圖）

無遺囑無繼承人 法院七天指定遺產管理者

法院審理後，由於鄧女士未立遺囑、且找不到任何法定繼承人，根據《中華人民共和國民法典》規定，無法定繼承人的遺產，應由死者生前住所地的民政部門擔任遺產管理人。

法院指定民政局作為遺產管理人。（《央視新聞》影片截圖）

目前地方基層組織正在處理鄧女士喪葬事宜，遺產管理人將負責清理遺產、處理債權債務，並依法處置相關資產。案件從立案至開庭判決僅7天，反映當局對獨身無親群體在離世財產處理方式。