3兒全是敗家仔！單親媽死心各給1元　遺產留胞妹　幼子爭產下場慘

子女不生性，父母當然激心！新加坡1名七旬老婦早年因丈夫拋妻棄子，成為單親媽媽後到停車場當管理員賺錢養家，其後再婚兼協助丈夫處理生意，自己同時創業經營女傭介紹所，在當地頗有名氣。至第二任丈夫過身後，老婦的3名兒子非常不長進，管理公司不善兼欠債、偷賣母親物業、吸毒販毒，以及犯罪入獄。兒子的行為到老婦大感失望，於是生前將大部份遺產留給自己胞妹，3名兒子僅各得1新加坡元（約6港元），同時只將唯一房地產交由次子暫時保管，讓孫女30歲時繼承。至老婦過身後，幼子不滿遺產金額，於是興訟爭產，結果遭法官判敗訴。



老婦的3名兒子非常不長進，管理公司不善欠債、偷賣母親物業、吸毒販毒，以及犯罪入獄。（AI生成圖片）

單親媽再婚變老闆娘

當地媒體於今年3月報道，涉事老婦和首任丈夫育有3名兒子，但丈夫拋妻棄子，雙方1980年離婚，她成為單親媽媽，在停車場擔任管理員賺錢養家，到了1992年再婚，並協助第二任丈夫經營建築鷹架生意。老婦在2004年創辦女傭介紹中心，專門安排印度籍女傭到新加坡工作，介紹所累積了一定名氣。

長子破產 次子曾吸毒販毒

第二任丈夫離世後，長子接手繼父生意，卻因管理不當導致公司債台高築，需要母親出錢解決。長子更冒充母親簽名，賣走母親名下2個房地產套現還債，而公司於2015年倒閉，長子被宣判破產。次子則是癮君子，曾因吸毒和販毒等罪行入獄，2008年出獄後改過自新，其間持續進修，獲釋後找到穩定工作，總算是浪子回頭。

幼子屢次入獄

但最讓老婦頭痛的是幼子，自小已是問題青年，成年後經常犯法，包括偷走外母首飾和打傷警衛，曾經數次入獄。幼子曾2次結婚，同樣離婚收場，試過用繼父的金錢開設不同公司，但都是生意失敗。

老婦對3名兒子失望不已，卻非常疼愛幼子的女兒，將孫女帶回家撫養和悉心栽培。（AI生成圖片）

非常疼愛孫女

即使對幼子失望不已，但老婦非常疼愛幼子的女兒，將孫女帶回家撫養和悉心栽培，可惜孫女進入青春期後變得叛逆，和祖母經常發生摩擦。孫女於2020年底自行要求入住收容所，老婦從來沒有放棄孫女，每周帶同午餐前往收容所探望孫女。老婦一直獨居，2021年9月19日在家中不慎跌倒，最終過世，終年70歲。

先後立3份遺囑 3兒子各得1新加坡元遺產

老婦分別在2018年和2019年立下第一份和第二份遺囑，到了2020年，在胞妹的介紹下，老婦到牛車水一帶的律師行，立下最後一份遺囑。和前兩份遺囑一樣，她都只留1新加坡元（約6港元）給3名兒子，她原本想把位於跑馬鋪路巴生巷（Klang Lane）的組屋單位贈給孫女，卻擔心組屋會落入幼子手中，所以決定將名下唯一不動產留給次子，她向律師強調，由次子暫時持有組屋資產，直到孫女年滿30歲，才將組屋轉到孫女名下，其餘大部份遺產則留給自己胞妹。

法官裁定最後一份遺囑有效。（AI生成圖片）

幼子入禀要求裁定遺囑無效

幼子質疑遺囑有效性，入禀法庭要求法官裁定遺囑無效，聲稱母親當時受到阿姨的不當影響而立遺囑，案件在家事法院進行審理，底上沒有透露老婦和相關人士的身份，以及遺產總值。

法官裁定遺囑有效

法官指出，老婦生前是1名能幹堅強的女性，由於她認為3名兒子不長進，所以前後立過3份遺囑，但每份遺囑都只是留1新加坡元（約6港元）給3名兒子，沒有證據顯示老婦在簽署最後一份遺囑時，缺乏心智能力，抑或受到胞妹或其他人的影響，法官認為，即使胞妹身在澳洲，但和老婦關係密切，而且一直保持聯絡，所以可以理解到老婦將大多數遺產留給胞妹，裁定最後一份遺囑有效，幼子隨後提出上訴，案件將會再審。

（綜合）