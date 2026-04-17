武漢女肩頸按摩後突耳聾　專家：按摩不當恐誘發中風　提4點建議

港人北上按摩放鬆要留神！武漢１名女子於美容院接受肩頸按摩後，次日左耳「突發性耳聾」（俗稱耳中風），該女子懷疑是按摩手法不當導致的嚴重損傷，雙方就責任問題陷入糾紛。醫學專家警告，按摩不當的風險遠超大眾想像，可觸發中風、癱瘓等後果，有理療需求應優先選正規醫療機構的推拿科。



有女子肩頸按摩後，翌日左耳出現特發性耳聾。（Unsplash圖片）

武漢女按摩致突發性耳聾 專家：頸部屬高危區

據《長江日報》報道，涉事女子張雪（化名）早前於武漢市江漢區一家美容院按摩肩頸後，翌日出現突發性耳聾症狀。她認定是按摩師手法不當所致，但美容院堅持否認兩者有關聯，案件有待醫療鑑定釐清責任。

湖北中醫藥大學教授吳松指出，頸椎及脊柱密布血管與神經，屬高危區域。非專業人員缺乏人體解剖知識，亂用蠻力，隨時扯傷頸動脈，誘發腦梗（缺血性腦中風）、癱瘓等重症。

頸脊部位神經血管密集。（AI生成圖片）

內地近年亦接連發生按摩致肋骨骨折、韌帶撕裂、腎臟破裂等事故。當前監管僅要求從業員持有健康證，而非強制性要求專業資格，多數美容美髮店的按摩師僅經過內部短期培訓即服務客人，行業門檻極低。

分享按摩防中伏4建議

吳松指出，頸脊部位神經血管密集，非專業操作或致中風、癱瘓，務必謹慎。建議優先選擇正規醫療機構推拿科；選按摩機構要核查實際經營範圍與專業資格，警惕美容美髮店等非專業經營場所；按摩過程中若感到頭暈、疼痛、麻木等不適，立即叫停，不要相信「痛則不通，通則不痛」的民間偏方；有頸椎病、高血壓、中風等病史者，避免大力按壓頸脊，需物理治療要遵循醫囑。

切勿相信「痛則不通，通則不痛」的說法，感到不適及時叫停。（AI生成圖片）

而針對此類消費糾紛，法律專家亦給出專業建議，湖北好律律師事務所律師陳亮建議，市民如懷疑因按摩受傷時，要保留消費紀錄、檢查報告、診斷證明等證據，可先向監管部門投訴。如協商不成可申請醫療鑑定明確責任，隨後依法追討。