擁1億日圓！79歲老父病態守財用錢衡量兒孝心　親情盡碎孤獨終老

「我對你的錢不感興趣！」，為了守住巨額資產及存款，弄至親情盡失，值得嗎？日本1名坐擁逾1億日圓（約490萬港元）資產的79歲男子，因過度守財而陷入病態焦慮，更將兒子的孝心視為覬覦家產，事事用錢去衡量，最終與家人決裂，獨守巨款孤獨終老，有關個案揭示日本高齡社會中，長者因「金錢迷思」導致親情崩壞的社會悲劇現象。



79歲老翁擁有逾1億日圓（約490萬港元）資產，但因過份着緊金錢而失去親情。（AI生成圖片）

血汗錢背後的親情裂痕

79歲的田島先生（化名）曾任職日本大廠高層，終生節儉，歷年來積攢退休金、遺產與投資收益，資產突破1億日圓。田島先生於5年前喪妻後獨居，子女本來時常探望，但因他對財富的偏執與日俱增，屢次向長子強調：「我的錢是血汗換來的，不是這麼容易就能讓你得到的，要靠你自己的努力得到」。

79歲老翁擁有逾1億日圓（約490萬港元）資產，但因過份着緊金錢而失去親情。（資料圖片）

父親明碼標價兒子孝心 父子決裂

父子關係的轉折點，源於田島先生有次在家摔倒後需要人照顧，長子請假3天前來照料，他事後竟送上9萬日圓（約4,430港元）現金作護理費，並附上紙條說明：「即使是父子之間，金錢的往來也最好要清楚明確」。他聲稱雖然死後的遺產遲早會由兒子繼承，但在自己活着的時候，這筆錢就還是屬於他的。

因為父親的以金錢衡量孝心，長子感到被羞辱，與父親斷了聯絡。（AI生成圖片）

父親以金錢衡量孝心 長者感被羞辱

長子是公司正式職員，已經成家立業，他原本就沒有打算依賴父親的財產過活。父親的這一番話讓他感到遭受極大羞辱，積壓已久的不滿瞬間爆發，反：「我對你的錢不感興趣，從今以後我會與你保持距離。」就此與父親斷了聯絡。

財富數值不等於幸福指數。（AI生成圖片）

財產成自我價值唯一衡量 或患「親友盜竊妄想」

日本內閣府數據顯示，當地約18.8%的65歲以上的長者擁有逾4,000萬日圓（約197萬港元）儲蓄，但財富數值不等於幸福指數。專家指出，長者執着金錢，不僅是性格問題，也是因為焦慮和大腦老化造成的，當中包括無法自主賺錢，會導致人害怕收入減少等於壽命縮短。

據說，一個人越孤立無援，就越會依賴金錢，對金錢的依戀就越強烈，將財產當做自我價值的衡量，極端情況下，長者會出現認知障礙症狀中的「親友盜竊妄想」，將身邊最親近的人視為潛在的小偷，最終陷入「守住財富、失去親情」的孤獨困局。