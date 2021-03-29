最美女翻譯張京以外　盤點政界名人身邊的俊男美女　北韓都有帥哥

撰文：安祖娜
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中美兩國早前舉行「2+2」高層戰略對話，曾被稱為「兩會最美女翻譯」的中國外交部翻譯張京，在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，引起內地網民熱議，不但佩服她的翻譯能力，也再次讚歎有「小趙薇」的張京顏值超高，完全不輸給明星藝人。
事實上，各國政界元首身邊不乏顏值及智慧並重的好幫手，任職的崗位包括保鑣、翻譯及外交官，每次現身也會引來注目。以下多位俊男美女伴隨政界元首出席活動時都成為網民焦點，被冠以「女神」、「男神」的稱號，甚至更被形容顏值高過韓星，你又認得幾多個？
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