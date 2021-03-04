要求按爸媽特徵畫出孩子長相　網民爆笑回應　答案竟同王祖藍撞樣

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-04 22:00

學生的習作花樣百出，有時題目更加是充滿創意。近日一張功課習作的照片在網絡上流傳，當中要求學生根據題目中爸媽的特徵，預測兩人孩子的長相，令人感到莫名其妙。結果帖文引出網民多個創意回應，有人將叉燒的照片放在答題格內，又有網民將這對父母的長相組合而成後，答案竟與王祖藍撞樣！

近日一張功課習作的照片在網絡上流傳，當中要求學生根據題目中爸媽的特徵，預測兩人孩子的長相，令人感到莫名其妙。（fb「將軍澳主場」圖片）

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有網民在facebook群組「將軍澳主場」上載1張功課習作的圖片，題目要求學生要觀察圖中爸爸和媽媽所具有的特徵，然後「預測」並畫出其孩子的長相，題目相當新奇又有趣，樓主也表示「究竟孩子會係咩樣？我都想知？咩題目嚟架？」

該條畫圖題引起網上熱議，有網民質疑題目的意義為何，又指父母的特徵就是有眼耳口鼻和頭髮，亦有人笑指因爸媽膚色不同，應畫出黑白間膚色的孩子；有網民就嘗試併出答案，非常爆笑▼▼▼

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