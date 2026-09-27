國慶港澳遊小紅書博主分享攻略　盤點14點香港+5點澳門必看懶人包

十一國慶黃金周，有不少內地旅客會到香港及澳門旅遊，期間需要注意什麼？這是長年在各大社交網站的熱門問題，有小紅書博主貼文帶你事無巨細盤點香港14點和澳門5點旅遊攻略。網民吐槽，「香港茶餐廳好似快餐店」、「香港商場的空調跟不要錢的一樣」。



有網民吐槽香港的餐飲情況，形容「香港茶餐廳好似快餐店」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

小紅書博主「拖延鬼」曾發帖分享「港澳遊n次後個人攻略」，帖文覆蓋衣食住行多方面。

香港篇：

香港很多街頭美食不支持微信、支付寶支付，建議提前在內地銀行換港幣，大概是每人500元。（AI生成圖片）

過關前提前備好流量卡並換上或直接打開國際漫遊，否則過關就斷網了。（AI生成圖片）

1.兌換貨幣

香港很多街頭美食不支持微信、支付寶支付，建議提前在內地銀行換港幣，大概是每人500元。

2.充電器轉換頭

香港酒店一般無充電器轉換頭，遊客需自備。

3.網絡連接

過關前提前備好流量卡並換上或直接打開國際漫遊，否則過關就斷網了。

4.穿運動鞋

香港斜坡較多，走路比內地費力多，建議穿運動鞋出行。

5.穿衣注意保暖

香港商場空調溫度低，夏天逛商場記得帶上外套。

6.一次性用品

香港酒店衛生普遍比內地乾淨，但不常備一次性用品，香港酒店提供的一次性拖鞋一般很難用，建議自備。(註：香港特區政府自2024年4月22日起實施《管制即棄塑膠》新法例，全港持牌酒店與賓館受法例規管，嚴禁向住客免費提供即棄洗漱用品，例如塑膠柄牙刷、塑膠牙膏、塑膠梳等）及即棄膠樽裝水，住客需自備或付費購買。

香港泡麵不配叉子，需自備。（AI生成圖片）

香港茶餐廳味道近似內地快餐，不要對其抱有過高期待。（《阿媽有咗第二個》劇照）

7.泡麵叉子

香港泡麵不配叉子，需自備。

8.文明出行

在香港亂扔垃圾、不看交通燈過街被警察抓到會被處以重罰，警察也可能便衣出行。（註：在香港亂拋垃圾定額罰款3,000港元；亂過馬路或不依交通燈號橫過馬路最高可被罰款2,000港元，食環署人員及警方均會嚴格執法。）

9.手機訊號

iPhone在香港的訊號不穩定，導航經常延遲。

10.香港茶餐廳

香港茶餐廳味道近似內地快餐，不要對其抱有過高期待。

11.服務態度

香港服務員態度很差，無論對哪裡人都一樣。

12.購藥

香港藥物物美價廉，但假藥店多，要注意識別假貨。若購藥不多，推薦去萬寧、莎莎、屈臣氏等連鎖店，此類藥店價格優惠較少但都有正貨保障。若購藥較多，推薦去龍城大藥房，該藥房價格實惠且近市區。(註：「龍城大藥房」全港僅此一家，其他掛有「龍城」字樣店舖與該店無關，而店舖位於尖沙咀加連威老道28號，店內只接受港幣現金支付。）

13.黃大仙廟

黃大仙廟捐香火需自備現金。

14.搭乘的士

香港搭乘的士起錶價為29港元（註：香港 市區的士（紅色）起錶價29港元、 新界的士（綠色）起錶價25.5港元、 大嶼山的士（藍色）起錶價24港元）。

澳門篇：

澳門賭場易迷路，找工作人員友好問路最方便。（AI生成圖片）

香港生活節奏很快，但澳門生活節奏很慢。（AI生成圖片）

1.未滿21歲禁止進入澳門賭場，門口有保安檢查身份證。

2.澳門賭場易迷路，找工作人員友好問路最方便。

3.籌碼用不完可換回錢，不強制花光。

「大三巴」是澳門著名旅遊景點，不少遊客到此打卡。（資料圖片）

4.賭場有免費奶茶、發財水（瓶裝飲用水）和發財筆，發財筆據說很管用。

5.過關小票在你的港澳通行證遺失但急着回大陸時，可以給你節省幾個小時的等待時間，注意保管。