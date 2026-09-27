國慶港澳遊小紅書博主分享攻略 盤點14點香港+5點澳門必看懶人包
十一國慶黃金周，有不少內地旅客會到香港及澳門旅遊，期間需要注意什麼？這是長年在各大社交網站的熱門問題，有小紅書博主貼文帶你事無巨細盤點香港14點和澳門5點旅遊攻略。網民吐槽，「香港茶餐廳好似快餐店」、「香港商場的空調跟不要錢的一樣」。
小紅書博主「拖延鬼」曾發帖分享「港澳遊n次後個人攻略」，帖文覆蓋衣食住行多方面。
香港篇：
1.兌換貨幣
香港很多街頭美食不支持微信、支付寶支付，建議提前在內地銀行換港幣，大概是每人500元。
2.充電器轉換頭
香港酒店一般無充電器轉換頭，遊客需自備。
3.網絡連接
過關前提前備好流量卡並換上或直接打開國際漫遊，否則過關就斷網了。
4.穿運動鞋
香港斜坡較多，走路比內地費力多，建議穿運動鞋出行。
5.穿衣注意保暖
香港商場空調溫度低，夏天逛商場記得帶上外套。
6.一次性用品
香港酒店衛生普遍比內地乾淨，但不常備一次性用品，香港酒店提供的一次性拖鞋一般很難用，建議自備。(註：香港特區政府自2024年4月22日起實施《管制即棄塑膠》新法例，全港持牌酒店與賓館受法例規管，嚴禁向住客免費提供即棄洗漱用品，例如塑膠柄牙刷、塑膠牙膏、塑膠梳等）及即棄膠樽裝水，住客需自備或付費購買。
7.泡麵叉子
香港泡麵不配叉子，需自備。
8.文明出行
在香港亂扔垃圾、不看交通燈過街被警察抓到會被處以重罰，警察也可能便衣出行。（註：在香港亂拋垃圾定額罰款3,000港元；亂過馬路或不依交通燈號橫過馬路最高可被罰款2,000港元，食環署人員及警方均會嚴格執法。）
9.手機訊號
iPhone在香港的訊號不穩定，導航經常延遲。
10.香港茶餐廳
香港茶餐廳味道近似內地快餐，不要對其抱有過高期待。
11.服務態度
香港服務員態度很差，無論對哪裡人都一樣。
12.購藥
香港藥物物美價廉，但假藥店多，要注意識別假貨。若購藥不多，推薦去萬寧、莎莎、屈臣氏等連鎖店，此類藥店價格優惠較少但都有正貨保障。若購藥較多，推薦去龍城大藥房，該藥房價格實惠且近市區。(註：「龍城大藥房」全港僅此一家，其他掛有「龍城」字樣店舖與該店無關，而店舖位於尖沙咀加連威老道28號，店內只接受港幣現金支付。）
13.黃大仙廟
黃大仙廟捐香火需自備現金。
14.搭乘的士
香港搭乘的士起錶價為29港元（註：香港 市區的士（紅色）起錶價29港元、 新界的士（綠色）起錶價25.5港元、 大嶼山的士（藍色）起錶價24港元）。
澳門篇：
1.未滿21歲禁止進入澳門賭場，門口有保安檢查身份證。
2.澳門賭場易迷路，找工作人員友好問路最方便。
3.籌碼用不完可換回錢，不強制花光。
4.賭場有免費奶茶、發財水（瓶裝飲用水）和發財筆，發財筆據說很管用。
5.過關小票在你的港澳通行證遺失但急着回大陸時，可以給你節省幾個小時的等待時間，注意保管。