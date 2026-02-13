小紅書男香港大排檔食$9000　慘呻：無錢回鄉過年　網民指正常價

【香港旅遊／大牌檔／大排檔】香港餐飲價格問題常惹熱議。有居於大埔富蝶邨男子於內地社交平台小紅書發相發文，指近日一行人在新蒲崗某大牌檔（大排檔）用膳，詎料「埋單」總數近9,000元，大呻「吃完沒錢回鄉過年了」。



帖文引來內地及香港網民熱議，有人驚訝「太貴了」、「這就是為什麼香港人都一窩蜂上大陸的理由」，揶揄「不愧是香港」。但也有網民看過所點食品及店舖資料後，認為價錢正常不貴，「在香港這個價格就挺正常的了」。



有男子於小紅書發相發文，指近日一行人在新蒲崗某大牌檔（大排檔）用膳，詎料「埋單」總數近9,000元，大呻「吃完沒錢回鄉過年了」。（電影《梅艷芳》劇照）

香港餐飲價格昂貴？該名居於大埔富蝶邨的男子於小紅書，發布近9,000元的「天價賬單」相片，悲呼「香港大排檔，吃完沒錢回鄉過年了」。

小紅書男大牌檔食$9,000 驚人賬單曝光

賬單顯示，這一餐「埋單」共計8,755元。（小紅書）

從賬單見到，樓主一行人叫了688元1份的鵝拼盤、788元1份的煎英鯧魚、1,780元10隻的避風塘瀨尿蝦、550元10隻的炸蠔、688元的鵝肝、888元的凍蟹、676元2隻的「潮式醃瀨尿蝦」等，加上鵝腸、蠔餅、啤酒汽水及「加一服務費」，埋單共計8,755元。而從10位茶錢估計，樓主一行共有10人。

「天價賬單」震驚不少網民。（小紅書）

天價賬單網民震驚：難怪港人上內地

「天價賬單」震驚不少網民，驚呼「太貴了」、「大排檔吃八千多，不愧是香港」、「這就是為什麼香港人都一窩蜂上大陸的理由」。

網民指價格合理：在香港這個價格就挺正常

不過也有網民認為在香港是正常價格，「你吃的都是海鮮啊，在香港這個價格就挺正常的了」、「你10個人，而且還狂點海鮮，人均八百多算是這樣了」、「同一家店的菜單，我覺得價格OK呀，只要不點新鮮海鮮」。

樓主大呻，「吃完沒錢回鄉過年了」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

小紅書男強調沒嫌貴

也有網民認為如果覺得貴，可以不吃，「真的就正常價格，但覺得貴不吃便好了」、「沒有人被坑，明碼實價的，豐儉由人」、「10個人吃八千多哪裡貴，嫌貴不要吃嘛！」。樓主則強調自己沒有「嫌貴」，「哪裏有說貴？沒嫌貴啊……」。