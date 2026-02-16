遊港有驚喜│內地女買咖啡獲贈1句話　激讚：原來香港人這麼暖心！

香港旅遊感受人情溫暖。有內地女生於小紅書發相發文，請述在香港遇到的暖心一幕。樓主指自己本來在香港隨便購買1杯咖啡，沒想到打開杯蓋那一刻竟發現獲贈「1句話」，直呼「這種細節真的太戳我了」，大讚「這種被城市歡迎的感覺真的太讚了！」。



帖文引來網民熱議，不少內地網民有共鳴，分享來香港旅遊遇到的好人好事，形容遇上「太多太多熱心的人！」。



（資料圖片）

原來香港人這麼暖的嗎？該內地女生於小紅書發相發文，指聽過很多人說「說香港服務態度一般」，故來香港時「有點擔心」，結果被1杯咖啡打破了這刻板印象。

內地女買咖啡獲贈暖心1句：這種被城市歡迎的感覺真的太讚了！

樓主表示，她當日在香港本來只想隨便買杯咖啡，然而打開杯蓋那一刻「真的被暖到了」。從相片見到，咖啡杯蓋上用筆以英文寫上「Welcome to HK」，並附上愛心符號，樓主直呼「原來手寫的『Welcome to HK』，還有1顆小愛心，這種細節真的太戳我了！」。

從相片見到，咖啡杯蓋上用筆以英文寫上「Welcome to HK」，並附上愛心符號，讓樓主瞬間感受到暖意。（小紅書）

樓主又詢問其他網民是否有同類經歷，「大家在香港也遇到過這種反差萌嗎？還是只有我被特別照顧了？」大讚「這種被城市歡迎的感覺真的太讚了！」。

網民有共鳴：香港太多太多熱心的人

不少網民看過帖文大有共鳴，分享來香港旅遊遇到的好人好事，「我記得最深的1次就是我在路上下雨沒帶傘，遇到的路人給我接力送到家樓下的馬路，1個路人就問我要不要遮我一下」、「我每次回香港，都會遇到很多很熱心很可愛的人。我有1次頭暈的士司機去買果汁畀我，又有7-11的阿姨在我中暑的時候不停用小風扇幫我吹風，又有知道我從外國回港換護照但沒有預約，幫我同主任溝通的入境處員工，太多太多熱心的人！」。

網民看過帖文大有共鳴，分享來香港旅遊遇到的好人好事。（資料圖片）

網民：很善良的人會遇到一些很善良的陌生人

也有網民指出，「我覺得這世界有時候很公平，你是個很善良的人，所以你會遇到一些很善良的陌生人」，「Welcome to HK！真心歡迎你們，我們都是一家人」。