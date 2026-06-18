台人妻控丈夫偷食3女！索償300萬小四認性交仍被判敗訴　反賠訟費

小四都認錯了，元配仍被判敗訴！台灣1名人妻因不滿結婚20年的丈夫同時與3名女子發展婚外情，憤而入稟法院向丈夫阿偉及3名外遇對象合共索償300萬台幣（約73.8萬港元）。然而，即使涉案的「小四」在庭上承認與人夫同居兼有性關係，甚至認錯願意賠償和解，但法院以元配用「配偶權」遭侵害作為求償基礎，提到「配偶權並非法律明文保障權利」及通姦罪已除罪化，駁回元配的索償申請。元配不但分毫未得，更須獨力承擔全數訴訟費用。



原告小婷入稟控訴丈夫阿偉先後與3名女子發展婚外情。（AI生成圖片）

人夫涉周旋3女 元配憤而入稟索償

據法庭判詞指出，案中原告小婷（下文全為化名）與丈夫阿偉於2003年結婚並育有兩女，惟近年婚姻關係亮起紅燈。小婷在入稟狀中控訴，丈夫自2024年5月起，先後與3名女子發展出超越正常社交界線的關係。

小婷羅列出丈夫種種出軌行為，包括先與「小三」小蓉交往並雙雙同遊新疆，其後又與另「小四」小萱關係密切，不僅安排對方出入其住所及同居，阿偉更肆無忌憚地將元配的衣物交予對方穿着。此外，阿偉亦被指透過小萱結識「小五」小君，2人經常徹夜不歸打麻將，且涉及代付股票交割結算款項等不尋常的金錢往來。

小婷在法庭上羅列出丈夫與其他3名女子的出軌行為。（AI生成圖片）

小婷認為3人嚴重破壞其婚姻生活及違反忠誠義務，令其身心受創，故要求丈夫與3名女子各連帶賠償100萬元（約24.6萬港元），合共索償300萬元（約73.8萬港元）。

庭上各執一詞 「小四」坦承願賠償

在法庭審理期間，各方說法不一。丈夫阿偉堅決否認侵害妻子的權益，辯稱雙方早已分居5年，婚姻名存實亡，相關事件多發生在離婚訴訟之後，妻子亦未曾試圖挽救婚姻。涉案女子小蓉及小君均否認指控，與阿偉同遊新疆的小蓉聲稱自己僅提供「情緒支援」，並未越軌，被指有金錢往來的小君亦強調雙方僅屬普通朋友及借貸關係。

然而，「小四」小萱則在庭上坦承曾與阿偉同居及多次發生性行為，並表達對小婷的愧疚，表示願意在15萬台幣（約3.6萬港元）的範圍內作出和解賠償。

法官指「配偶權」非法律權利 元配敗訴兼承擔訟費

澎湖地方法院法官於判決書中指出，小婷是以「配偶權」受侵害作為索償基礎，但根據台灣法律現況，「配偶權非憲法上權利，亦非法律上權利」。

法院駁回小婷的全數索償及假執行申請，宣判小婷敗訴，並且訴訟費由小婷承擔。（AI生成圖片）

法官進一步解釋，台灣司法院早前已將「通姦罪」除罪化，故即使有通姦或逾越一般社交行為的不正常往來，法庭對此是否構成民法上「情節重大」的侵害存有極大疑問。最終，法院駁回小婷的全數索償及假執行申請，宣判小婷敗訴，所有訴訟費用需由小婷1人負擔。目前全案仍可提出上訴。

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