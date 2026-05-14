人夫出軌僧侶！親密合照+對話流出：超愛老公　邀妻「3人行」家變

泰國早前發生1宗令人咋舌、涉及宗教與倫理的出軌醜聞。當地1名結婚23年的人妻透過律師公開控訴，大爆其丈夫長期出軌，而外遇對象竟然是當地1座知名寺廟的僧侶。這段「男男關係」破壞婚姻之餘，更匪夷所思的是，丈夫在事情敗露後非但沒有悔意，竟還向妻子提出「3人行」的要求，令原本貌似穩固的家庭徹底崩壞。



事件引起極大迴響，泰國傳媒報道，涉事的30歲僧侶在當地具有很高知名度，在受到猛烈抨擊後已還俗，但他報稱和人夫只是「好兄弟」的關係，雙方並無越界，但絕大部份網民都表示不相信。



泰國女子控訴丈夫與著名寺廟僧侶出軌，導致23年婚姻破裂。（Facebook@ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026）

人夫被踢爆出軌後，竟邀妻子維持「3人行」關係。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

結婚23年 丈夫通訊紀錄驚見「愛死老公」

泰國知名律師Phat於2026年5月2日在facebook專頁「ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026」公開個案資料，受害女子與丈夫結婚23年，多年來感情穩定。然而，近期女子發現丈夫行為反常，經多番追查後，在通訊軟件中發現驚人真相。女子揭發丈夫與1名男子的對話極其露骨，並以「老公」、「老婆」相稱，雙方頻繁地表達愛意，而且有親嘴等親密合照。

經過查證後，她驚覺的丈夫對象，竟是當地1所知名寺廟的佛教僧侶，譜出有違倫常與宗教的男男戀情。

網上流傳人夫與僧侶合照，2人表現親密。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

網上流傳人夫與僧侶合照，2人表現親密，甚至有親嘴動作。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

人夫與僧侶曖昧聊天記錄流出。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

2人聊天記錄中頻繁地表達愛意。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

人夫的通訊程式對話顯示，出軌對象跟他表示「愛你喔」，而人夫則以「超愛老公的喔喔喔」回應。（Youtube影片截圖）

出軌夫稱：這是「真愛」 求妻接納僧侶並「3人行」

事情揭穿後，丈夫的反應更讓女子感到心寒，他態度冷漠，而且毫無悔意，直認與該僧侶有不尋常關係，更解釋這是一段「真愛」。為了不離婚，丈夫竟提出希望女子能接受該名僧侶，讓3人同居相處，維持特殊的「3人行」伴侶關係。

涉事僧侶在當地相當有知名度，事件引起各界譁然。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

女子怒稱這項提議對她多年來的付出是極大的羞辱，「我對這23年的感情徹底死心，我的付出在這一刻變得毫無意義」。

人妻帶6000泰銖出走 律師助提訴訟稱「告到底」

面對丈夫的荒謬要求及家人的不理解，女子最終決定收拾簡單行李，僅帶着約6,000泰銖（約1,720港元）的積蓄離家出走，決定獨自生活。目前，她已尋求知名律師Phat協助，正式向法院提起訴訟，並要求解除涉事僧侶的僧籍。

妻子公開稱會透過法院提出訴訟。（Facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์）

事件經Phat在社交媒體曝光後，迅速被網民瘋傳，更輾轉傳至香港、澳門、新加坡等多個地網絡，引發各地網民熱烈討論。大批網民均對人妻的遭遇深表同情，認為其耗費20餘年青春經營家庭，卻遭遇如此荒唐的背叛，令人心疼，支持她討回公道。

知名律師Phat稱會幫助女子「告到底」。（Facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์）

涉事僧侶已還俗 報稱無越軌關係

泰國傳媒報道，在各界關注與猛烈抨擊下，相關廟宇指該僧侶是到來借住學習的客僧，在醜聞曝光後已將他逐出寺廟。涉事僧侶曾承認已經還俗。由於他是知名僧侶，據悉許多虔誠信徒雖感到震驚，但仍對該僧侶依依不捨，有人甚至當場痛哭，不相信他做出相關事件。

網上流傳人夫與僧侶合照，2人表現親密，甚至有親嘴動作，僧侶其後被迫還俗。（facebook@ไทยรัฐนิวส์โชว์ 專頁影片截圖）

縱使網上流傳有許多曖昧對話截圖，以及2男親嘴的照片，但該僧侶僅承認與涉事人夫相識，報稱只是單純的「好兄弟」關係，強調並無做出越軌之事。不過當地網民都傾向同情涉事人妻，又不信人夫與僧侶是清白，更有人捐款希望助人妻度過難關。

（綜合）