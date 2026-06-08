人妻花¥2萬查出軌變水魚牽灰色產業鏈　警揭「內鬼」倒賣隱私資訊

內地人妻查夫出軌竟牽出非法洩露販售個人資訊的灰色產業鏈！甘肅1名女子花2萬人民幣（約2.3萬港元）委託1名「私家偵探」蒐集丈夫出軌證據，對方只提供了900多條微信交易記錄，女子醒悟被騙報警。警方調查發現，這名「私家偵探」借直播間攬客，以幫查出軌、調微信交易紀錄之名，半年內從11名客戶手中斂財10萬人民幣（約11.6萬港元）。



更令人驚訝的是，「私家偵探」提供的資訊竟來自貴州某地公安機關1名輔警，揭發該輔警借崗位之便非法蒐集、高價倒賣他人交易資訊逾8,000條。目前，2名涉案人員已獲刑。網民怒斥2人倒賣隱私資訊牟利，深感隱私安全問題嚴重，呼籲「隱私授權制」。



「私家偵探」陳某甲在直播間上聲稱可調查出軌和微信交易紀錄。（AI生成圖片）

花2萬查出軌只收到交易記錄 女子憤而報警

據《看看新聞Knews》報道，甘肅1名女子在直播間遇到「私家偵探」陳某甲聲稱可調查出軌和微信交易紀錄，便花2萬人民幣委託他蒐集丈夫出軌證據，惟最後只查到900多條微信交易記錄。女子驚覺上當受騙，憤而報警。

輔警非法蒐集、倒賣他人交易資訊逾8千條

警察介入調查後，竟發現陳某甲手中的資訊源自貴州某地公安機關的輔警陳某乙。據悉，陳某乙借職務之便私自收集他人交易資訊逾8,000條，以每條500人民幣（約578港元）的高價轉手中介，最終經陳某甲倒賣給需查探他人資訊的客戶。

警察介入調查後，竟發現陳某甲手中的資訊源自貴州某地公安機關的輔警陳某乙。（AI生成圖片）

「偵探」直播間倒賣資訊斂財10萬人民幣

陳某乙在直播間大肆宣傳可幫查婚內出軌、調微信交易紀錄，吸引大量客戶乘機牟利，每單開價1,500人民幣（約1,734港元）至5萬人民幣（約5.8萬港元），短短半年就從11名客戶身上斂走10萬人民幣。

今年4月，法院以侵犯公民個人資訊罪判處陳某乙、陳某甲等3人有期徒刑緩刑，刑期由3年至2年不等。此外，4名購買資訊的客戶亦需接受行政處罰。

網民怒斥倒賣隱私資訊牟利行為

對於這宗「釣魚執法」的資訊竊取及倒賣案件，網民質疑「為什麼輔警都可以隨便調取公民資訊？」，強烈譴責非法蒐集、倒賣隱私資訊牟利的人「沒有職業道德」、「貪心」、「必須重罰」。

部分網民對個人資料安全表擔憂，「現在到處都在採集個人資訊，但對個人資訊的保護基本不重視」、「背調公司的資訊來源是哪裡？合法嗎？」、「細思極恐！」。亦有人提出「反向授權」構想「任何人或機構收集個人隱私資訊，當事人應收到通知、有權拒絕」。