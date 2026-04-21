女子坐香港快運不肯調位遭「報復」　潑飲品背囊襲擊　網民：報警

坐飛機遇到野蠻乘客要向機組人員投訴。有女網民在網上發文及發相，大呻遇到「西客」的不快經歷，有乘客想與朋友同坐要求與她調位，但因女網民是付費選位，因此拒絕調位，其後卻疑遭坐在旁邊的男乘客「報復」，遭大力撞手臂，甚至將飲品倒在她的衣服上，後來下機時更用背囊及行李「飛落我度，扮唔小心」，讓她覺得十分離譜而公審。



不少網民留言批評過分，「嘩，個男人心腸都好壞下，唔調就報復咁！？」、「飛機降落之前，你就要同啲空姐講要求報警啦」。



樓主因不肯調位，換來旁邊男乘客疑報復。（Threads@appleorange_ni）

樓主指遭對方潑飲品及飛背嚢襲擊。（Threads@appleorange_ni）

有女網民在Threads上大呻，指早前坐香港快運到名古屋，「上機後有班女人周圍問人換位，問我係咪一個人，可唔可以換畀佢朋友一齊坐，我話唔可以」，因為樓主一早付費選了走廊位，但對方要求她調去中間位。

不肯調位被倒飲品弄污衣服

樓主又指途中旁邊的男乘客「坐底後一陣用右手大力撞我右手臂，我望佢，佢笑住有道歉嘅」，之後更趁樓主睡着之後，「用嘢飲倒落我件衫，叫醒我話知你睇下你件衫」，樓主憤怒下立即要求空少調位，空少給她紙巾清理，並調到後面一排的座位。不過樓主表示，該男乘客未有罷休，再用背囊及行李「飛落我度，扮唔小心」。

樓主指對方「扮唔小心」疑用背囊及行李襲擊她。（Threads@appleorange_ni）

網民：報警啦

帖文引來不少網民留言指摘男乘客離譜，「男人死cheap精，本身拎中間位去搵人調過個位都夠cheap，仲做埋啲黐線嘢」、「飛機降落之前，你就要同啲空姐講要求報警啦」、「次次有人搵我調位，我都同佢講畀咗錢買，畀返錢我就畀個位佢」，「而家先講已經太遲，一早就應該發難」。