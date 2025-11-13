15歲少女患末期肝癌 腫瘤幾乎佔據一半肝臟 疑這飲食習慣導致
撰文：中天新聞網
大陸河南省鄭州市傳出一起駭人病例，一名年僅15歲的少女，經檢查發現其肝臟已有巨大惡性腫瘤，腫瘤幾乎佔據整個肝臟的一半，引發關注，醫師表示，恐與少女長期嗜吃高油高糖的食物有關。
綜合陸媒報導，根據收治這名少女的鄭州大學第一附屬醫院表示，這名女孩在就診前幾天，出現右側腹部疼痛症狀，家人帶其前往醫院檢查，竟赫然發現肝臟長出惡性腫瘤。
主治醫師李斌表示：
向上數三代家族都沒有腫瘤病史，孩子馬上就要上初三，平時的唯一愛好就是吃各種零食。早上查房時，她的早餐還是包裝雞腿。
李斌坦言，儘管目前腫瘤成因還需要進一步確診與治療，但他認為，恐與長期飲食習慣有一定關聯：
我感覺和吃太多垃圾食品、長期大量攝入防腐劑有很大關係。
醫師也提醒，越來越多年輕患者罹患肝癌，或肝臟相關疾病，與不良飲食習慣息息相關。專家建議，青少年應避免長期攝取含有高油、高鹽、高糖和人工添加劑的零食與加工食品，培養規律健康的飲食習慣，降低慢性疾病風險。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】