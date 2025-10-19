18歲籃球少年患骨癌　家人竟誤當「缺鈣」狂煲骨湯　終被迫截肢

大陸河南駐馬店一名18歲高三學生，原本正在為高考衝刺，卻因一場意外的骨癌診斷，被迫休學治療。



據了解，這名叫樂樂的學生在今年7月首次向母親反映左膝蓋疼痛，當時剛從籃球場返家，家人以為是運動過量所致。

大陸河南駐馬店一名18歲高三學生，原本正在為高考衝刺，卻因一場意外的骨癌診斷，被迫休學治療。（微博@大參考）

隨後一個多月，樂樂持續出現膝蓋疼痛症狀，上樓梯時會突然踉蹌。家人起初認為是生長痛或缺鈣，經常為他熬製骨湯補充營養。直到有天夜裡，母親被孩子的哭聲驚醒，發現樂樂蜷縮在床角，額頭冒著冷汗。樂樂形容像有針在骨頭裡扎，家人這才意識到情況嚴重。

經過多家醫院檢查後，醫生透過CT、核磁共振等檢查發現，樂樂左腿的骨癌病變範圍已達12厘米，原本均勻的骨組織被侵蝕得千瘡百孔。經過一段時間的化療和放療，樂樂的病情初步得到控制。

然而，就在病情好轉之際，樂樂搭乘三輪車時不慎摔倒，導致左腿骨折。醫生表示，這次意外使得整個大腿下段都被腫瘤污染，為了避免癌症復發和轉移的風險，不得不進行截肢手術。

目前，樂樂的病情相對穩定，但高考倒數236天的進度被迫按下暫停鍵。這位原本活潑愛打籃球的少年，不得不面對截肢後的康復治療，重新規劃人生方向。

據了解，骨癌早期常偽裝成生長痛，但其會有夜間劇痛驚醒、腿部腫脹、止痛藥無效等獨特症狀。民間多認為腿疼是缺鈣，容易延誤病情。青春期疼痛可能是身體求救信號彈，家長應多加注意避免延誤治療。

