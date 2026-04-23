黄大仙祠設2元收費廁所　女生不滿：收那麼多香油錢　網民撐祠方

2元使用1次廁所，你是否接受？有女生近日於小紅書發文，驚訝發現嗇色園黃大仙祠設有收費廁所，每次進入使用費為2元，不滿道「黄大仙（祠）1年收那麼多香油錢，還要搞這樣的收費，真是開了香港先例！」。



網民就留言指出明碼標價，使不使用也是豐儉由人，「黃大仙廟的運營社團是嗇色園，是慈善社團，多謝你的捐獻，明碼標價還好」，又提醒「黃大仙（祠）入面有其他免費廁所」、「外面的黃大仙中心商場亦有不少的免費洗手間隨便用」。



翻查資料，嗇色園黃大仙祠早於2021年起設有收費廁所，當時有職員透露，廁所收費源於有大量旅行團或行山友相約於廁所點集合，導致使用量過高，「連洗手盆都見過黃金」，於是祠方不得不翻新廁所「落閘收費」。



有港女生近日於小紅書發文，驚訝發現嗇色園黃大仙祠設有收費廁所，每次進入使用費為2元。（小紅書圖片）

該港女生於小紅書以「黄大仙上個廁所收HK$2」為題發文表示，「如題，黄大仙（祠）1年收那麼多香油錢，還要搞這樣的收費，真是開了香港先例！」。

黄大仙祠設2元收費廁所惹不滿

照片見到，廁所入口處設有轉閘及貼有告示標明是「收費洗手間」，使用者可用八達通或支付寶付款，或於香油箱放下2元硬幣。

女生不滿道：「黄大仙（祠）1年收那麼多香油錢，還要搞這樣的收費，真是開了香港先例！」（小紅書圖片）

使用者可用八達通或支付寶付款進入廁所。（小紅書圖片）

網民撐祠方：明碼標價，不想上就去遠啲

有網民留言無奈指，「有免費廁所你唔用，係要針對人哋廁所收費」，樓主回覆道「我目的係話畀內地人知，呢度要收費，最好搵地方解決咗先再入去」。

其他網民也表示沒問題，「私人地方有權定價，消費者都有權選擇去定唔去」、「入口明碼標價，你不想上就去遠啲」、「香港周街廁所，連2蚊都唔想畀咪行遠啲囉」，又提醒「解簽那邊就有廁所」、「去隔籬北館商場就有廁所」。

使用者可用八達通或支付寶付款進入廁所。（小紅書圖片）

使用者可用八達通或支付寶付款進入廁所。（小紅書圖片）

黃大仙祠設收費廁所有原因？

翻查資料，嗇色園黃大仙祠早於2021年起設有收費廁所，使用費一直以來是2元，當時有職員透露，廁所收費源於有大量旅行團或行山友相約於廁所點集合，導致使用量過高，「連洗手盆都見過黃金」，於是祠方不得不翻新廁所「落閘收費」，自此使用率大降，按收入估計每星期只有不足200人使用。

（小紅書）