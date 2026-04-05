長洲女廁大叔趴地疑偷拍！女生對視2秒追出　追捕照瘋傳特徵曝光

女生們注意，長洲公廁疑出現變態大叔企圖偷拍！有女生在網上發文大呻，指在長洲公廁內，發現1名陌生男子「喺女廁地下趴地度，偷窺女仔上廁所同影相」。雙方對視2秒後，偷拍男馬上逃走，女生即緊追其後，「邊追邊嗌同影相，可惜冇佢正面」，呼籲網民上廁所要多加防範。



該輯「追捕照」引起熱議，網民形容極具張力，「睇啲相好似睇緊片咁，好代入到」，稱完全表達到女生的緊張和偷拍男的慌張，又指畫面「王家衛（風格）咁樣」。由於事發地點是長洲，島上人口不多，許多網民建議樓主就算未拍到該男子正面，也應該報警，「長洲喎！當地人我估認背脊都估到邊個」。



樓主發現陌生男在女廁偷窺女生如廁及偷拍，雙方對視2秒後，對方馬上逃走，她緊追其後。（Threads@000headache）

樓主發現陌生男在女廁偷窺女生如廁及偷拍，雙方對視2秒後，對方馬上逃走，她緊追其後。（Threads@000headache）

陌生男入女廁趴地「偷窺女仔上廁所同影相」

樓主在Threads分享遇「警世長洲女廁變態」的經歷，她日前使用後公廁後出來時，見到有陌生男子「喺女廁地下趴地，偷窺女仔上廁所同影相」。雙方對視2秒後，偷拍男即逃走，落樓梯後還踏單車代步，「睇嚟係慣犯，我邊追邊嗌同影相，可惜冇佢正面」。她提醒網民上廁所也要注意安全及保護隱私。

從樓主拍攝到的照見到，懷疑在女廁偷拍的中年大叔身穿灰色短袖汗衫、深色長褲，肩膀斜孭着1個深灰色布袋，腳上穿着藍色人字拖鞋，騎着1輛背後有座位的單車逃走。

網民大讚照片拍得非常有動感，感受到當時的緊張氣氛，以及偷拍男的慌張。（Threads@000headache）

網民大讚照片非常有動感，感受到當時的緊張氣氛，以及偷拍男的慌張。（Threads@000headache）

追捕照極具張力 見偷拍男騎騎單車逃走繼續力追

偷拍行為極其可恥，但網民更驚嘆於樓主奮力追趕時，仍能拍攝對方的身影，「每張相都睇得出該男子當時幾慌張想走」、「呢輯相好有張力」。慌亂之際，樓主由公廁樓梯開始追住偷拍男，不少畫面因未能對焦而非常朦朧，但仍可見偷拍男跑到地下後急急騎上單車逃走，其後加速轉入角落巷道。樓主雖奮力追趕兼沿途盡力拍照，但無奈單車比人快，結果讓對方逃脫。

網民形容照片有「王家衛風」，又建議樓主就算拍不到對方正面也應報警。（Threads@000headache）

網民形容照片有「王家衛風」，又建議樓主就算拍不到對方正面也應報警。（Threads@000headache）

網民：呢輯相直頭可以攞獎

網民大讚「呢輯相直頭可以攞獎，完全feel到樓主幾X努力追個仆街」、「故事感出哂嚟」、「好似東張西望個cam咁」、「王家衛step printing風」。雖然只是一張張照片，但網民形容像聽到「一路跑一路叫：咪X走啊你！」。

樓主後來表示，收到有其他網民私信，原來當時樓下有途人拍到疑似該名偷拍者的正面，其衣著與特徵跟樓主拍到的男子相同，而且穿着同款人字拖和孭着布袋，對方也質疑該男子是「慣犯」，而不少網民則認為樓主應報警求助。

樓主收到有其他網民私信，原來當時樓下有途人拍到疑似該名偷拍者的正面，其衣著與特徵跟樓主拍到的男子相同，而且穿着同款人字拖和孭着布袋。（Threads@000headache）

窺淫罪成最高可判監5年

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月生效，新增窺淫（包括偷窺和偷拍行為）、非法拍攝或觀察私密部位（包括俗稱「影裙底」和「高炒影胸部」的行為）、發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像、未經同意下發布或威脅發布私密影像（「色情報復」、「移花接木」等）共４宗罪行，一經定罪最高監禁5年。

（Threads@000headache）