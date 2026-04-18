港鐵羅湖站阿伯向路軌小便　幕門撞手臂險被夾　港鐵：站內有廁所

人有三急，冒着被「夾」的風險仍就地小便？香港多個社交平台流傳影片，拍到港鐵東鐵綫羅湖站，有1名拖篋阿伯在港鐵幕門與列車之間的空隙位置，疑朝下方路軌小便，明顯見到射出「水柱」，而閘門即將關上時撞到阿伯的手臂後回彈，他及時「關水喉」轉身拖篋離開。網民狠批阿伯舉動離譜，又提醒「東鐵個個站都有廁所」。



港鐵回覆《香港01》表示，羅湖站設有公共洗手間，乘客有需要時可使用，如乘客見到有關情況，可即時通知車站職員，以便作出跟進。



阿伯疑似站在幕門旁向路軌小便，明顯見到射出「水柱」。（Threads@goodluck_studio_影片截圖）

社交平台Threads日前流傳「阿伯火車小便畀門夾」影片，隨即被轉載到多個平台瘋傳。

阿伯疑似站在幕門向路軌小便，明顯見到射出「水柱」。（Threads@goodluck_studio_影片截圖）

阿伯站幕門與車門之間 疑朝路軌小便

片段可見，港鐵列車到達羅湖站後，車上乘客已全數下車，但有1名滿頭白髮的阿伯，身穿卡其色外套、黑色長褲、白色波鞋及斜揹黑色小袋，帶同行李篋竟在幕門與列車門之間，懷疑朝空隙向路軌小便。

幕門關上之際撞上阿伯的手臂回彈，他及時「關水喉」拖篋離開。（Threads@goodluck_studio_影片截圖）

幕門撞手臂回彈 阿伯及時「關水喉」拖篋走

片段清楚拍到阿伯下體位置有「水柱」射出。未幾，列車廣播發出車門及幕門即將閉上訊號，當「嘟嘟聲」之際，幕門撞到阿伯手臂停住，幸好未有夾到。疑「便意濃」的阿伯及時「關水喉」，趁幕門回彈拖行李篋離去，途中疑不忘拉上褲鏈。

阿伯離開時疑似拉褲鏈。（Threads@goodluck_studio_影片截圖）

片段令網民嘩然，批評阿伯「講真就算狗都有規矩過佢，佢係連狗都不如」、「拍攝者，拍完，最好亦通知職員」、「其實都好危險，尿係導電」，又提醒站內有廁所，「東鐵個個站都有廁所，真係X街嚟」。但有網民懷疑是長者身體出問題，「有沒有一種可能！阿茲海默症？不要先罵嘿」、「阿伯係咪老人大癡呆啊？正常唔會咁做啩」。

使污水流入鐵路處所可罰款＄5,000及監禁6個月

據《香港鐵路附例》，任何人不得致使、准許污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，違者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。另外，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，否則可被判處2,000元罰款；若涉及「刑事毀壞」，可判罰5,000元及監禁6個月。

港鐵表示，羅湖站設有公共洗手間，乘客有需要時可使用，並為己為人，保持車站清潔，亦不要作出滋擾其他乘客的行為。（黃浩謙攝)

港鐵表示，羅湖站設有公共洗手間，乘客有需要時可使用，並為己為人，保持車站清潔，亦不要作出滋擾其他乘客的行為。（洪芷菁攝）

港鐵：羅湖站設有公共洗手間

港鐵回覆《香港01》表示，羅湖站設有公共洗手間，乘客有需要時可使用，並為己為人，保持車站清潔，亦不要作出滋擾其他乘客的行為。如乘客見到有關情況，可即時通知車站職員，以便作出跟進。港鐵公司致力為乘客提供清潔及舒適的乘車和候車環境，同時亦有賴乘客的配合。

（Threads@goodluck_studio_）