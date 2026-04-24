日本岩手縣大山火！火場面積約61個維園　消防隊及自衛隊陸空救火

日本岩手縣大槌町本月22日爆發大規模山林火災，火勢至24日未受控且持續擴散。截至24日上午，合計火燒面積達1176公頃（約等於61個維多利亞公園），部分火線逐步逼近大槌町市中心，當地已向全鎮約四分之一人口、近2,600名居民發出避難指示，多個縣市消防隊及日本自衛隊投入陸空聯合滅火行動。



大槌町小槌地區以及吉里吉里地區2處山區同時起火。（網絡影片截圖）

這次山火主要以地面落葉為可燃物不斷擴散。（網絡影片截圖）

日本岩手縣大槌町爆發大規模山林火災，火勢衝天。（網絡影片截圖）

2處山頭同時起火 乾燥天氣助長火勢

本月22日大槌町2處山區同時起火，分別為小槌地區，以及位於其東南約10公里的吉里吉里地區。當地消防部門隨即展開陸空兩路滅火，但受天氣及地形影響，火勢未能受控，持續向外蔓延。截止至本月24日，吉里吉里地區及周邊火燒面積約948公頃，小槌地區火燒面積約228公頃，火災已燒毀8棟建築，當中包括1棟民居，幸暫未造成傷亡。

當地消防部門隨即組織展消防隊及自衛隊開陸空兩路滅火。

截止至本月24日，吉里吉里地區及周邊火燒面積約948公頃，小槌地區火燒面積約228公頃。（網絡影片截圖）

隨着火線朝大槌町中心城區推進，當地啟動大範圍避難機制，向1,229戶共2,588人發布避難指示，截至本月24日早上7時，町內4個臨時避難所已接收309名避難居民。氣象部門預警，岩手縣南部沿岸未來乾旱天氣將持續，空氣乾燥將進一步加劇山林火勢，低濕度環境將令滅火工作更趨艱巨。

町長：火勢日趨嚴峻 持續發布災情消息

大槌町町長平野公三於24日上午召開記者會，交代山火最新進展及應對方案，表示當日現場煙勢較前日更嚴重，火勢整體惡化，當局已申請強化空中滅火力量，全力阻截吉里吉里地區南側火線向市區蔓延。平野補充，除本地避難居民，不少旅居外地的大槌町居民亦關注災情，政府承諾會定時發布準確消息。

前線畫面曝光 陡坡滅火難度極高

負責救援的遠野市消防本部公開現場片段，可見吉里吉里隧道北側山林已形成長條狀火帶，林木持續燃燒，現場火光不斷，部分已火勢受控區域的山坡草木根部完全燒焦，山林植被損毀嚴重。參與救災的消防隊員表示，這次山火主要以地面落葉為可燃物不斷擴散，大量白煙籠罩山區，能見度偏低。加上起火區域多為陡峭山坡，隊員作業體力消耗巨大，救援難度極高。

吉里吉里隧道北側山林已形成長條狀火帶，林木持續燃燒。（網絡影片截圖）

吉里吉里隧道北側山林已形成長條狀火帶，林木持續燃燒。（網絡影片截圖）

全國跨區支援 數百消防、自衛隊參與滅火

針對大槌町嚴重山火，日本總務省消防廳於24日早上啟動跨區救援，要求北海道、青森、秋田、山形、宮城等8個縣，派遣緊急消防援助隊出動救災，合共出動129支救援隊、442名消防人員。日本內閣官房長官木原稔指出，政府將部署大規模陸空滅火陣容，安排700名人員進行地面撲救，同時調配13架消防及自衛隊直升機執行空中灑水滅火，並派遣人員進駐地方政府，協調災區救援工作，且會按火勢隨時增派救援力量。

政府將部署大規模陸空滅火陣容，調配自衛隊直升機執行空中洒水滅火。（網絡影片截圖）

防衛大臣小泉進次郎補充，自衛隊自23日起已出動大型直升機執行逾百次空中滅火任務，並於24日凌晨起進一步加強出動頻率。農林水產大臣鈴木憲和表示，已設立對策本部，待火勢熄滅後將立即調查森林受損情況，並協助日後的災後林木修復與民生重建等工作。