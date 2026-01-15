宏福苑火災│紙紮大廈標明屋苑名　網民： 始終家屬最清楚先人心意

【大埔宏福苑大火／奪命火警／五級火】大埔宏福苑五級大火釀成161人死亡，慘劇發生逾1個半月，家屬陸續為遇難者舉殯。網上流傳1張照片，顯示有寫上「大埔宏福苑」字眼的巨型紙紮屋，目擊者驚呼：「黐X線㗎，燒1次唔夠，要燒2次？」



照片引來許多網民留言，有人上載其他相關照片，是2輛同是紙紮的雙層巴士，路線牌分別顯示「宏福苑往九龍」和「宏福苑往香港」，大量網民留言指「現實版《破地獄》，人哋撞車死，燒返同款跑車畀人」。



不少人支持相關家屬，「其實都係根據客人要求製作，意思即係有可能係死者屋企人嘅要求，你咁講係咪鬧先人屋企人黐X線？」、「睇落好似好地獄，不過又咁講，可能先人喺大埔長大，好鍾意住宏福苑，所以家人燒1幢畀佢享用吧， 始終家屬最清楚先人心意」。



巨型紙紮屋樓頂掛上「大埔宏福苑」招牌，設有園景、私家車和遊樂場，樓主卻稱「黐X線㗎，燒1次唔夠，要燒2次？」。（threads@jamescho1圖片）

巨型紙紮屋製作精緻

樓主在threads上載照片，可見該幢巨型紙紮屋製作非常精緻，樓頂掛上「大埔宏福苑」招牌，橙色外牆配上藍白窗戶，不但設有園景，而且有1輛紅色私家車，甚至有遊樂場，包括滑梯，樓主卻表示「黐X線㗎，燒1次唔夠，要燒2次？」。

2025年12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，在宏福苑災場封鎖線外，是到來悼念的市民，所擺下的一束束鮮花。（梁鵬威攝／資料圖片）

2巴士祭品車牌均是「168」

帖文引來大量網民留言，有人亦見到同幢巨型紙紮屋，有網民上載其他相關照片，指出有2輛紙紮雙層巴士，其中1輛白色車身，路線牌顯示「宏福苑往九龍」，另1輛黃色巴士顯示「宏福苑往香港」，2輛巴士車牌號碼均是「168」，甚至設有紙紮司機。

造成逾百人死亡的大埔宏福苑五級奪命火警發生逾1個月，政府就回購業權及樓換樓等方案向受災業主「摸底」。（資料圖片）

網民熱議 多人支持家屬

網民留言指「有咩慘過間屋被火燒咗？就係燒多次」、「好似唔係咁好囉」；但更多人支持家屬，「如果是家屬要求的，外人無從置喙」、「唔知你嬲乜？」、「有啲人住咗幾十年，真係想住多次」、「影人祭品仲黐線」。，甚至網民指出「人哋祭祀、喪禮場合，喺度亂影，仲要放上網，鬧人哋家屬，仲要用自己把尺批判人哋家屬決定」。

