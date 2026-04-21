日本7.7級地震｜女主播「秒變臉」播報新聞獲讚　半導體重鎮受災

當地時間4月20日，日本本州東部附近海域發生7.7級地震，震源深度已修正為20公里。



地震發生瞬間，日本某電視台女主播上演「一秒變臉」——原本正與嘉賓笑着討論天氣，在地震警報響起後立刻切換至嚴肅播報狀態，全程被鏡頭完整記錄。

日本一位女主播（右）地震前與來賓輕鬆對談，地震發生當下，女主播「秒變臉」嚴肅播報快訊。（圖／翻攝微博@新京報）

日本女主播「一秒變臉」專業報導畫面曝光：

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該女主播快速應變能力引發熱議，不少網友稱讚其職業素養過硬、臨場反應堪稱典範。

據悉，地震發生時，岩手大學監測儀器出現劇烈晃動，宮古市民眾紛紛前往高處避難，日本多地監測到海嘯。

目前日本氣象廳已解除海嘯預警，但仍提醒民眾警惕未來一周再度發生同等規模地震的可能。截至20日晚間，日本政府暫未通報重大人員傷亡及嚴重財產損失情況。

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值得一提的是，本次地震影響核心區域為岩手縣、青森縣、宮城縣及福島縣，這裏不但是日本東北工業帶重要區域，更是全球半導體材料、製造設備及存儲晶片產業鏈的關鍵供應基地，鎧俠（KIOXIA，前稱：東芝記憶體）、東京電子、信越化學、SUMCO等多家國際半導體龍頭企業均在此佈局產能與供應鏈。

據日媒報道，相關企業已陸續披露受地震影響情況。結合產業佈局、企業反饋及全球供需格局分析，此次地震短期內或對存儲晶片、半導體設備環節造成一定擾動，對矽片、電子化學品等細分領域影響預計相對有限。

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