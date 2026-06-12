紐約高中爆性醜聞！圖書館館員是色狼　與13名亞裔女生有不當關係

美國紐約皇后區馬斯佩斯高中（Maspeth High School）早出爆出性醜聞！在該校任職多年的60歲已婚男圖書館員道格拉斯·馮·霍普（Douglas Von Hoppe），被指長期針對亞裔女學生進行「捕獵式」騷擾及引誘。根據紐約市學區特別調查專員辦公室（SCI）披露的調查報告，霍普已被證實與至少13名亞裔未成年女學生建立不當關係，又承認與其中1名學生存在「感情投入」，更曾向朋友坦言，女學生的「纖細身材」讓他重燃「性慾」。霍普已與當局達成協議，承諾本學年結束後「永久離職」。



霍普被指長期針對亞裔學生進行「捕獵式」騷擾及引誘。（Facebook圖片）

意外揭露內情：從保險詐騙案到校園性醜聞調查

這起案件並非由家長或學校舉報，而是在做1宗無關的保險詐騙案調查中意外揭發。2023年，曼哈頓檢察官在調查霍普的1名友人——註冊會計師斯蒂芬·萊昂（Stephen Lyon）涉及的1宗1,800萬美元（約1.41億港元）保險詐騙案時，意外查獲了2人之間的對話紀錄。調查人員從這些短訊中發現了霍普對亞裔學生極具掠奪性的性騷擾證據，隨即將相關文件移交至特別調查專員辦公室，並於2024年正式啟動對霍普的調查，相關調查報告於2026年1月完成對外公開。

長期利用職務誘騙學生 經營不當關係

調查顯示，霍普至少自2008年起受僱於紐約市教育局。他利用圖書館員的職位之便，鎖定校內亞裔女生為主要目標，以「老師」、「如同父輩」的形象接近對方，逐步建立依賴關係，再進行越界行為。

據SCI調查所得，霍普涉嫌與至少13名亞裔未成年女學生維持長期不當往來，部分交往細節被曝光：

1.與單一學生2年內通話高達438次、短訊965條；

2.多次單獨約會，曾16次帶同1名學生到同1間餐廳用餐；

霍普經常與校内亞裔女學生單獨約會用餐。（AI生成圖片）

3.贈送情人節禮物、購買衣物、課後打網球、參觀博物館、舉行私人派對，甚至帶學生外遊度假；

霍普以各種理由接近校内亞裔女學生。（AI生成圖片）

4.向友人炫耀與學生的親密互動，發送大量具性暗示的不當言論，內容極其不適當。

霍普曾把這些女學生形容為「無盡的資源」（Endless pool），並在短訊中對女學生進行物化描述，甚至分享學生衣著清涼的細節。他又承認與其中1名學生存在「感情投入」的同時，更露骨地向朋友坦言，學生的「纖細身材」讓他重燃「性慾」。當友人告知晚餐將吃「亞洲菜」（Asian food）時，霍普竟回覆稱：「喔！我最喜歡「吃」亞洲人了。」（Oh! I love to eat Asians.）

霍普的短訊曾寫道，他只想與18至40歲的女性約會，並補充稱在疫苗接種普及後，他將能接觸到艾姆赫斯特（Elmhurst）成千上萬的年輕亞裔女性。

停職風波：行政處理引爭議

經過詳細調查，SCI確認霍普長期違反專業守則，利用職務權力與學生建立不當關係，在2024年用1封信件敦促時任教育局長戴維·班克斯（David Banks）立即解僱馮霍普，但當局並未採取解僱行動，反而將他調職至「臨時辦公室」（temporary office）。自此之後，霍普持續領取政府薪酬，截至去年，其年薪仍高達140,588美元（約110萬港元），此舉引發外界對教育局內部問責機制是否失靈的質疑。

學校把霍普調職至「臨時辦公室」（temporary office），并未將其解雇。（AI生成圖片）

據美國教育部稱，霍普與紐約市政府達成協議，確定將在本學年結束後永久離開教職，並承諾永久離職。

霍普與紐約市政府達成協議，確定將在本學年結束後永久離開教職，並承諾永久離職。（Facebook圖片）

校園信任受考驗 家校需加強警戒

負責調查的特別專員安娜斯塔西亞·科爾曼（Anastasia Coleman）表示，「霍普的行為具有獵食性與操縱性，且與其教育工作者的身份完全不相容。他涉嫌利用職位之便，識別並鎖定脆弱的學生，進行『誘騙』（grooming）行為。」

霍普的行為具有獵食性與操縱性，且與其教育工作者的身份完全不相容。他涉嫌利用職位之便，識別並鎖定脆弱的學生，進行『誘騙』（grooming）行為。 特別專員安娜斯塔西亞·科爾曼（Anastasia Coleman）

此案再次提醒家長與教育工作者，必須正視校園隱性風險，即使是圖書管理員、輔導員等非授課崗位，同樣擁有接觸學生的機會，監管不能鬆懈。家長應多與子女溝通校園生活，留意異常相處模式，鼓勵孩子遇有不舒服的互動及時求助。