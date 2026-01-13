變態！港鐵男涉不斷哄近女乘客　搲肚腩下體　女生斥性騷擾籲小心

女性注意！有女生於網上發文公審1名在港鐵車廂內，涉性騷擾女性的變態男子，指控該男子不斷靠近她與其他女乘客，觸摸1名女乘客肩膀後傻笑，又不時「搲自己肚腩到下體位置」，她盼各位女性小心留意，「對疑似性騷擾案件零啞忍」。



有女生於網上發文公審1名在港鐵車廂內，涉性騷擾女性的變態男子（左）。（Threads@lowa_sw）

該女生於Threads發文表示，「警世文，希望可以廣傳！」，指出照片中的男子於1月5日下午約4時半於港鐵屯馬綫顯徑站上車，「一上車已經對我舉高雙手，捉住扶手向我哄前，然後捉住中間兩邊扶手盪鞦韆，趁機不停靠近一名學生妹同埋佢媽咪，直到學生妹同佢媽咪換位佢先停止」。

港鐵男涉哄近女乘客搲肚腩下體

女生續說，該男子又趁機靠近1名剛上車的女乘客，「突然摸佢膊頭後傻笑，女乘客即刻啤住佢」。女生亦表示，該男子「間唔中搲自己肚腩到下體位置，之後再故意挨近1位姨姨，但係姨姨醒目，留意到就彈開咗，直到美孚站落車」。

女生指出，該男子不斷靠近她與其他女乘客，觸摸1名女乘客肩膀後傻笑，又不時「搲自己肚腩到下體位置」。（Threads@lowa_sw）

女生籲小心：對疑似性騷擾零啞忍

女生形容男子約1.85米高、短頭髮、身材偏肥，身穿深藍色上衣、深灰色長褲、黑色波鞋，戴黑色眼鏡，揹淺灰色背囊，中途戴上粉紅色口罩，用配有摺套的橙色iPhone 17 Pro。女生盼各位女性小心留意，「對疑似性騷擾案件零啞忍」。

（Threads@lowa_sw）