泰男潑水節遭3變性人夾擊摸下體留吻痕　崩潰哭訴「根本躲不開」

泰國年度盛事「潑水節」再驚傳一起令人不安的案件。一名24歲男子小桑（化名）參加碧差汶府的潑水節慶時，3名跨性別者突上前包圍，在眾目睽睽下集體猥褻、性侵受害者，不僅在其身上留下數個吻痕，更強行觸碰生殖器。



小桑事後在社交平台上揭露這起恐怖經歷，驚恐直呼：「根本躲不開」。目前泰國警方正全力追捕嫌犯。

一名24歲男子小桑（化名）參加碧差汶府的潑水節慶時，3名跨性別者突上前包圍，在眾目睽睽下集體猥褻、性侵受害者，不僅在其身上留下數個吻痕，更強行觸碰生殖器。（Facebook@ชิษณุพงศ์ ฯ.）

假抹粉真性騷！受害者：被包圍無法抵抗

根據泰媒《Thaiger》報導，小桑4月15日在當地參加慶典，他在貼文中指控，有3名跨性別者假藉塗抹粉末（潑水節習俗，抹泥灰岩）名義接近，隨後竟當眾對他上下其手。強行將手伸進小桑褲中，來回撫摸其生殖器，更有人對他強吻、在脖子上「種草莓（咖喱雞）」留下多個明顯的吻痕。

小桑被侵犯當下極其痛苦，但對方人多勢眾，即使不斷掙扎，也毫無機會脫身。事後他隱忍著心理創傷報案，並在社交平台公開此事，向大眾示警。貼文曝光後，引來其他有過類似經歷的受害者留言，表示自己也在慶典中遭到惡意騷擾，不過在羞恥與恐懼等心理因素下選擇忍氣吞聲。

一名24歲男子小桑（化名）參加碧差汶府的潑水節慶時，3名跨性別者突上前包圍，在眾目睽睽下集體猥褻、性侵受害者，不僅在其身上留下數個吻痕，更強行觸碰生殖器。（Facebook@ชิษณุพงศ์ ฯ.）

兩嫌投案、最高可判10年＋20萬泰銖罰款

截至4月17日，已有兩名嫌犯分別為31歲的Nopporn與32歲的Nattaphon主動向警方投案。此外，警方也鎖定另一名33歲的嫌犯，目前仍在大力追捕中。兩名已投案的加害者將由警方以「使用暴力實施猥褻行為」罪名起訴。一旦定罪，恐面臨最高10年有期徒刑、20萬泰銖（約4.9萬港元）罰款，或兩者併罰。

潑水節作為泰國全新一年的象徵，本該是利用潑水洗滌不幸的神聖節慶，卻因為少數人的偏差行為引來人心惶惶。這起事件除了揭露大型活動中隱藏的安全漏洞，同時也警示，性別不應成為淡化性暴力嚴重性的理由。

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