女生花50台幣買LINE貼圖遭男友斥敗家！網民勸分手　後續貼相放閃

情侶間的日常對話，往往能折射出1段關係的隱憂。台灣1名女網民早前在社交平台Threads上分享與男友的日常對話截圖，她因花費50新台幣（約12港元）購買通訊程式LINE的貼圖，遭男友直指「敗家」、「拜金」，認為金錢應花在刀口上（意指重要時情），雙方隨即爆發口角。



事件引發網民熱議，不少人認為事件並非金額大小的問題，而是2人的價值觀不同，不少人力勸樓主分手，但有轉貼樓主其後與男友拍照放閃，相信這次只是小小風波，無損兩口子感情。



女網民在Threads分享與男友的聊天記錄，因她花費50新台幣（約12港元）買LINE貼圖，結果跟男友口角。示意圖。（AI生成圖片）

與男友開心分享新貼圖 反被斥拜金、敗家

事緣該名台女抱着愉快心情，向男友發訊息，分享購入了一組LINE新貼圖。惟男友不僅未有表示喜悅，反而詢問女方貼圖價格，當得知是50新台幣（約12港元）後，隨即指責她的行為是「敗家」、「敗金」（拜金），更稱「錢要花在刀口上」，質問「買這種貼圖要做什麼」。

樓主感到錯愕又委屈，她隨即回應「有扣到你的50塊嗎？」、「我爸媽都沒講，你講什麼？」、「50塊好用可以一直用」，對於購買50新台幣的貼圖就被貼上負面標籤，樓主的反應是難以理解。但男友仍堅持己見，直斥她是「不理性消費」。

女生對男友的斥責表示不滿及感到委屈。（AI生成圖片）

貼文瘋傳 網友勸分手：50元認清一個人

貼文引來網民關注，留言幾乎一面倒支持女方。不少人直言「這已經不是50元的問題，而是態度問題」、「過度干涉對方的財政自主權，這不是省錢，而是控制」、「確實很可愛，享受享受怎麼了？」、「不說還以為是美金」。網民更叫樓主趕快分手，「50元認清一個人，快分」、「還留着幹嘛，分手要違約金嗎？」。

當許多人勸樓主分手之際，留言區卻出現報稱是樓土與男友合照，男友更是親自在原帖留言回應，稱雙方並無分手，感情依舊。如此放閃的結局令不少網民感到震驚，引發兩極意見「蠻好笑的，沒打算要分手就別放上來氣人」、「留着意義在？」、「看男友留言看得好躁」。