情侶吵架直接丟山上？「高山離婚」盛行釀悲劇　有人零下20度凍死

法國近期有多家媒體關注所謂「高山離婚」現象，也就是伴侶在爭執或衝突後，刻意將另一方遺留在山區、荒野或偏僻地帶的行為。學者指出，這類做法不只是情緒失控，更可能帶有羞辱、控制與支配意味，透過讓對方陷入不安全處境，進一步形成心理壓迫。



這項討論之所以受到關注，與一起發生在奧地利的案件有關。2025年，一名女子葛特納與男友普蘭柏格攀登大格洛克納山（Grossglockner）時，遭對方留在攝氏零下20度的環境中，最後不幸凍死。普蘭柏格之後被依過失致死罪起訴，並於今年2月遭判5個月徒刑、可緩刑。法院當時也重申，在山區環境中，同行者彼此協助屬於法律義務。

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這起事件曝光後，社群平台上陸續出現其他女性分享類似遭遇，不少人描述自己曾在荒野、山區甚至偏遠道路旁遭伴侶丟包。隨著「#Alpinedivorce」標籤擴散，法國媒體也開始將這類行為視為值得討論的新型態暴力問題。

根據登山資訊網站指出，「高山離婚」並不只是體力跟不上或登山能力不足的問題，而是可能牽涉羞辱與心理傷害。法媒也將其定義為，一方刻意在野外將伴侶留置原地，有時甚至是在爭吵後故意讓對方無法自行返家，背後可能隱含懲罰、威嚇與控制意圖。

報導也提到，「高山離婚」一詞最早可追溯至1893年，由蘇格蘭作家羅伯特・巴爾在同名短篇小說中使用，故事內容描述一名男子企圖在瑞士阿爾卑斯山登山途中殺害妻子。如今這個詞彙則被重新拿來形容現實中伴侶在偏僻環境中遭遺棄的情況。

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除山區案例外，也有女性分享類似經驗並非發生在高山。一名美國女子曾在社群平台表示，自己曾在高溫達38度以上的天氣下，被伴侶遺留在美國加州約書亞樹國家公園，對方甚至帶走裝有水和食物的背包，讓她只能自行步行返回停車處。另有加拿大女子則表示，曾在凌晨被前男友丟包在鄉間路邊，由於身上沒有手機，只能徒步數小時找地方求援。

報導指出，看似休閒的健行與登山活動，其實本身就帶有一定風險。若將人單獨留在缺乏飲水、食物或通訊設備的戶外環境中，尤其遇上極端氣候，後果可能相當嚴重，也因此這類行為不僅可能涉及遺棄，還可能被視為性別暴力的一種延伸。

不過，也有部分案例並非直接出於明顯惡意。法國媒體蒐集的證詞顯示，有些人在山區遺下伴侶，可能與競速、比賽或突破紀錄心態有關。一名女子回憶，自己曾與前男友參加庇里牛斯山（Pyrenees）越野賽，當她體力不支時，對方卻逕自加速離開，讓她感到被背叛，也讓這段關係出現裂痕。

波爾多大學社會學者達戈恩（Dagorn）指出，無論是在山中、荒野，還是偏遠道路邊遺棄伴侶，這類行為本質上都是透過讓對方陷入不安與脆弱處境，來達成羞辱與支配效果。她的研究也顯示，這種做法往往不會單獨出現，而是可能與關係中的其他暴力型態並存。

隨著相關議題持續受到討論，法國也出現愈來愈多女性專屬的登山與健行團體，希望透過集體行動提升女性的體能、自信與戶外應變能力。不過，相關報導也點出，面對這類風險，最終往往仍是女性被迫去學習如何保護自己。

【本文獲「引新聞」授權轉載】

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