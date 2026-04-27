男友與女同事每天同下班乘車！女友表達不滿　反被指「想太多」

男友每日和女同事一起下班乘車，作為女友，應介意嗎？台灣1名女生在網上表示，男友每天下班都會和1名女同事一起搭捷運，下班時間到了，就會詢問女同事「要不要一起走？」，有時輪到對方詢問是否一起離開，「久而久之變成習慣」，即使男友提早離開公司或加班，女同事都會請求他等候或自願一起加班工作，然後一起下班。



女生稱曾對此事反映不滿，但男友「覺得是我想太多」，於是她在網上詢問網民意見。許多網民認為「特地約還等對方真的是沒在避嫌」、「再來就會因為討論公事或是下雨要找地方吹衣服跑去旅館」、「不能接受」。



男友每天下班都會和女同事一起乘搭捷運。（AI生成圖片）

男女同事互問︰要不要一起走？

樓主在「Dcard討論區」發文，男友每日下班，都會和1位女同事一起乘搭捷運，久而久之一到下班時間，男友就會詢問女同事「要不要一起走？」，對方亦會這樣詢問男友。樓主指有時男友因工作需要而繼續留下，女同事都會「陪伴」留在公司工作，一旦男友提早下班，女同事會請求他等多一會兒，無論如何，「反正2個人一定會一起去搭捷運」。

樓主得知事件，認為「這樣不太好」，但「男友覺得是我想太多」。（AI生成圖片）

男友︰是你想太多

樓主得知事件，認為「這樣不太好」，但「男友覺得是我想太多」，樓主從來沒有和男同事「有過這樣的相處」，不知道男友和女同事的相處是否正常，於是在網上請教大家意見。

網民︰信不信分手後，他們馬上直接在一起

帖文引來大量網民留言，「信不信分手後，他們馬上直接在一起」、「你是備胎，或是女同事是備胎？總之一定有一個是」、「不避嫌，還會互等，真的很詭異」。

（Dcard討論區）