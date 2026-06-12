紐約男家傳古書竟是富豪失竊物 珍品價約300萬美元 終這樣處理
家傳古書竟是富豪失竊懸案贓物！紐約1名男子向曼哈頓2間珍本書店求售從祖父手中繼承的17本古書，其後被證實是紐約富豪家族約翰·海·惠特尼（John Hay Whitney）丟失了將近40年的藏品，其中包括了詩人約翰·濟慈（John Keats）寫給未婚妻的情書、愛爾蘭文豪占士·喬伊斯（James Joyce）親簽的《芬尼根守靈夜》（Finnegans Wake）和奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）獄中名作《深淵書信集》（De Profundis），價格近300萬美元（約2,350萬港元）。
由於藏品失竊時男子未出生，警方已排除其嫌疑。17本古書現已物歸原主，富豪的繼承人預計會拍賣這些藏品，並將所得款項捐給慈善機構。
紐約男子出售17本家傳古書 竟是40年前失竊案贓物
據《紐約郵報》報道，事發於2025年1月，紐約1名男子向曼哈頓的B&B 珍本書店和Adam Weinberger 珍本書店求售17本家傳古書，2間書店的負責人查閱藝術品遺失登記冊時，驚訝地發現這批書籍竟是幾十年前失竊懸案的贓物，隨即報警。
賣書男子未被列為失竊案疑犯
該名賣書男子宣稱該批古書是他從已故祖父繼承而來，但他不知祖父從獲得這些書籍。檢方表示，書籍失竊時，賣書男子尚未出生，因此不會被列為疑犯，目前警方還沒有找出真正的竊賊。
17本古書價值近300萬美元
據悉，該17本古書總值近300萬美元，其中最珍貴的是19世紀浪漫派詩人約翰·濟慈寫給未婚妻的37封裝訂成冊的情書，當中含8封親筆原信，價超200萬美元（約1,567萬港元），另有愛爾蘭文豪占士·喬伊斯親簽的《芬尼根守靈夜》首版本和奧斯卡·王爾德獄中名作《深淵書信集》，價約2,000美元（約15,673港元）。
古書曾屬紐約富豪惠特尼 其家族丟失28件藏品近40年
這些珍品曾屬於紐約富豪、大收藏家約翰·海·惠特尼（John Hay Whitney）和他的第二任妻子。據悉，惠特尼從母親手中繼承了數百件珍貴藝術品，並將這些藝術品藏於長島曼哈薩特佔地400英畝的格林特里莊園中。惠特尼去世後，他的家人在1982年至1989年間對藏品做了一次清點，發現丟失了二十多件，隨後向警方報案。地方檢查官辦公室透露，惠特尼莊園在1982年至1989年間至少丟失了28本書，丟失藏品在往後近40年裏不見蹤影。
惠特尼後代重獲17本古書
警方查獲的17本古書已在今年4月20日正式歸還給惠特尼家族後代，還有11本失竊書籍仍下落不明。惠特尼的孫子和他的家人非常震驚，沒想到丟失了那麼多年的書籍還能被找回，稱「你們能夠找回這些書真的是太好了，它們從我的曾祖父母時代就一直屬於我們家族」。惠特尼家族繼承人計劃拍賣這些古書並將所得款項捐給慈善機構。