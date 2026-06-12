家傳古書竟是富豪失竊懸案贓物！紐約1名男子向曼哈頓2間珍本書店求售從祖父手中繼承的17本古書，其後被證實是紐約富豪家族約翰·海·惠特尼（John Hay Whitney）丟失了將近40年的藏品，其中包括了詩人約翰·濟慈（John Keats）寫給未婚妻的情書、愛爾蘭文豪占士·喬伊斯（James Joyce）親簽的《芬尼根守靈夜》（Finnegans Wake）和奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）獄中名作《深淵書信集》（De Profundis），價格近300萬美元（約2,350萬港元）。



由於藏品失竊時男子未出生，警方已排除其嫌疑。17本古書現已物歸原主，富豪的繼承人預計會拍賣這些藏品，並將所得款項捐給慈善機構。



紐約1名男子打自出售17本家傳古書，卻被證實是紐約富豪家族丟失了將近40年的藏品，最終物歸原主。（CBS NEWS影片截圖）

紐約男子出售17本家傳古書 竟是40年前失竊案贓物

據《紐約郵報》報道，事發於2025年1月，紐約1名男子向曼哈頓的B&B 珍本書店和Adam Weinberger 珍本書店求售17本家傳古書，2間書店的負責人查閱藝術品遺失登記冊時，驚訝地發現這批書籍竟是幾十年前失竊懸案的贓物，隨即報警。

賣書男子未被列為失竊案疑犯

該名賣書男子宣稱該批古書是他從已故祖父繼承而來，但他不知祖父從獲得這些書籍。檢方表示，書籍失竊時，賣書男子尚未出生，因此不會被列為疑犯，目前警方還沒有找出真正的竊賊。

賣書男子宣稱該批古書是從已故祖父繼承而來。（CBS NEWS影片截圖）

17本古書價值近300萬美元

據悉，該17本古書總值近300萬美元，其中最珍貴的是19世紀浪漫派詩人約翰·濟慈寫給未婚妻的37封裝訂成冊的情書，當中含8封親筆原信，價超200萬美元（約1,567萬港元），另有愛爾蘭文豪占士·喬伊斯親簽的《芬尼根守靈夜》首版本和奧斯卡·王爾德獄中名作《深淵書信集》，價約2,000美元（約15,673港元）。

17本古書總值近300萬美元。（CBS NEWS影片截圖）

17本古書價值近300萬美元。圖為占士親簽的《芬尼根守靈夜》首版本。（CBS NEWS影片截圖）

17本古書價值近300萬美元。圖為約瑟芬皇后（Empress Joséphine）的《帝國年鑒》（Almanach Impérial）1812年版。（CBS NEWS影片截圖）

17本古書價值近300萬美元。圖為詩人濟慈寫給未婚妻的情書。（CBS NEWS影片截圖）

17本古書價值近300萬美元。（CBS NEWS影片截圖）

古書曾屬紐約富豪惠特尼 其家族丟失28件藏品近40年

這些珍品曾屬於紐約富豪、大收藏家約翰·海·惠特尼（John Hay Whitney）和他的第二任妻子。據悉，惠特尼從母親手中繼承了數百件珍貴藝術品，並將這些藝術品藏於長島曼哈薩特佔地400英畝的格林特里莊園中。惠特尼去世後，他的家人在1982年至1989年間對藏品做了一次清點，發現丟失了二十多件，隨後向警方報案。地方檢查官辦公室透露，惠特尼莊園在1982年至1989年間至少丟失了28本書，丟失藏品在往後近40年裏不見蹤影。

珍品曾屬紐約富豪、大收藏家惠特尼和他的第二任妻子。（CBS NEWS影片截圖）

惠特尼後代重獲17本古書

警方查獲的17本古書已在今年4月20日正式歸還給惠特尼家族後代，還有11本失竊書籍仍下落不明。惠特尼的孫子和他的家人非常震驚，沒想到丟失了那麼多年的書籍還能被找回，稱「你們能夠找回這些書真的是太好了，它們從我的曾祖父母時代就一直屬於我們家族」。惠特尼家族繼承人計劃拍賣這些古書並將所得款項捐給慈善機構。