她失竊黃金手鐲與數十萬找閨密訴苦　警揭心寒真相：真兇竟是對方

家中被盜，她第一時間發微信聯繫閨蜜，殊不知，手機那頭安慰她的閨蜜，正是兩次潛入她家行竊的竊賊。



近日，湖南岳陽湘陰縣公安局城關派出所接到轄區居民黃某報警稱，其家中保險櫃中數十萬元（人民幣，下同）現金及一隻黃金手鐲被盜。

接警後民警迅速開展偵查，通過科技偵查手段並圍繞受害人社會關係展開細緻摸排，民警鎖定受害人的閨蜜彭某有重大作案嫌疑。

2025年12月17日，民警趕赴廣東省珠海市將彭某抓獲。經訊問，彭某對其實施盜竊的犯罪事實供認不諱，民警在其經營的店鋪內追回贓款30餘萬元。

據彭某交代，因為知道閨蜜黃某家中保險櫃存放有大量現金，便產生了盜竊的念頭。利用閨蜜身份窺知其房門密碼還套話得知保險櫃鑰匙存放處，2025年9月底，彭某趁黃某家人外出之際潛入其家中，盜走卧室保險櫃內存放的黃金手鐲及部分現金。

嚐到甜頭後，彭某再次下手。2025年12月上旬，彭某為支走黃某，以委託黃某幫忙運送物品為由，掌握黃某外出時間。此時，彭某已悄悄從珠海趕到湘陰再次進入黃某家中實施盜竊，盜走現金數十萬元，為躲避偵查，其在盜竊後進行偽裝離開現場。

作案期間，她還通過微信向黃某發送顯示本人在澳門的照片，製造不在場證明。目前，彭某因涉嫌盜竊罪已被依法逮捕，案件在進一步辦理中。

《中華人民共和國刑法》第二百六十四條 【盜竊罪】：盜竊公私財物，數額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

警方提醒

此案是典型的「熟人作案」，利用信任實施犯罪，防範此類風險尤其重要：

強化物理防範：檢查並加固門窗鎖具。離家或夜間休息時，務必反鎖門窗。

妥善保管財物：家中避免存放大量現金，貴重物品應分散置於隱蔽處或存入銀行保險箱。

警惕訊息泄露：切勿向他人透露家庭詳細情況、生活規律、大額財物存放訊息等。即使是親友，對過度打探財產細節的行為也應保持警惕。

正確處理案發：一旦發現被盜，第一時間報警，並儘可能保護現場，不要隨意翻動。



