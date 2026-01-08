美國加州現「Pokémon卡大盜」同日2宗　失竊卡牌總值逾270萬港元

美國加州一間卡牌商店發生竊盜案，一群蒙面男子闖進商店中，偷走大量價值昂貴的寶可夢（Pokémon）卡牌和相關收藏品。



而就在事發同一天，當地另外一間卡牌店也有顧客遭到洗劫，警方正在2起案件是否有關連。

3分鐘搶走上百張卡牌 監控畫面曝：

蒙面竊賊闖進店內 3分鐘得手上百張卡牌

第一起事件發生在4日凌晨3時35分左右，地點位於西米谷市（Simi Valley）埃林格路（Erringer Road）上一間卡牌店。店老闆米勒（Jake Miller）表示，5名竊賊破壞前門後，開始洗劫他的店，把大量寶可夢和其他卡牌放進袋子中。

米勒表示，竊賊砸碎了展示櫃，整個過程只花3分鐘，造成店內約5萬美元（約港幣39萬元）的損失：

幾乎所有卡牌都被偷了，還有一些密封的盒子，至少上百張卡牌。

2起同日犯案 店家懷疑是組織集團下手

第二起搶案則發生在當日晚上10時，一名常客身上攜帶大量珍貴寶可夢卡牌，離開洛杉磯西區薩特爾（Sawtelle）當地商店RWT Collective，正要前去停車場時遭到搶劫，被搶的卡牌價值高達30萬美元（約港幣234萬元）。

警方目前正在調查2起案件是否有關連，不過米勒認為2起事件一定有關聯，因為他的商店去年4月才成為過目標，被搶走價值約1萬美元（約港幣7.8萬元）的商品：

這絕對是一個有組織的犯罪集團。

