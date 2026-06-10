3米長劇毒眼鏡王蛇闖民居！爬近2幼童極驚險　再圖襲擊電單車現形

蛇出沒注意！貴州省黔西南州晴隆縣早前發生驚險一幕！1條長約3米、重約6公斤的劇毒眼鏡王蛇（King Cobra，香港俗稱「過山烏」）闖入民居一帶，一度爬到住宅地下，與在2樓門前玩耍的2名幼童近在咫尺，其後又一度昂頭準備攻擊路過電單車。幸村民及時發現蛇蹤及報警，消防人員到場合力把巨蛇擒獲，其後帶至野外安全放生，事件中無人傷亡。



3米長的眼睛王蛇從草叢中竄出，爬出住宅。（網傳影片截圖）

驚魂時刻：3米眼鏡王蛇現身民居險襲幼童

事發於今年4月26日下午約4時，據現場的閉路電視畫面顯示，該條眼鏡王蛇從樹叢竄出，橫過馬路來到1幢住宅的地下。當時有2名幼童正身處2樓樓梯口門前玩耍，完全不知道樓下有劇毒大蛇完全出沒，畫面讓人看得心驚膽跳。

該條眼鏡王蛇從樹叢竄出，橫過馬路來到1幢住宅的地下。（網傳影片截圖）

當時有2名幼童正身處2樓樓梯口門前玩耍，完全不知道樓下有劇毒大蛇完全出沒。（網傳影片截圖）

其間村民譚先生駕電單車經過幢幢住宅，眼鏡王蛇立即昂起頭部，進入攻擊狀態並試圖追趕電單車。譚先生及時察覺，加速駛離現場並立即報警求助。附近村民知悉有劇毒蛇出沒後，持棍把蛇嚇跑，然後迅速撤離至安全地點，以避受到毒蛇攻擊。

眼鏡王蛇見電單車經過，進入攻擊狀態並試圖追趕電單車。（網絡影片截圖）

村民拿棍試圖把眼鏡王蛇嚇跑。（網傳影片截圖）

消防出動搜捕 3人合力制服巨蛇

消防人員接報後迅速抵達，以捕蛇工具展開搜索，最終在村民家中雜物房尋獲該條眼鏡王蛇。由於該毒蛇體型巨大，而且毒性猛烈，需3名消防員合力才可穩穩控制，確保安全無虞。

3名消防人員在村民雜物房尋獲眼鏡王蛇，並合力將之制服。（網傳影片截圖）

考慮到眼鏡王蛇屬於受保護動物且具高度危險性，消防人員將其運送至遠離民居的野外區域妥善放生。

消防人員將眼鏡王蛇運送至遠離民居的野外區域放生。（網傳影片截圖）

贛州消防提示：氣溫回暖，慎防蛇患

氣溫回暖，蛇類活動頻繁，贛州消防提醒當地民眾，遇蛇要牢記：

1.不觸碰、不驅趕；不圍觀、不靠近；不盲目處理。

2.若遇險情，第1時間報警或聯繫專業人員處置。

3.若不慎被咬傷，立即就醫。

過山烏（眼鏡王蛇）在香港已列入受保護瀕危動植物物種。（香港漁護署圖片）

眼鏡王蛇是全球最大毒蛇品種（香港漁護署圖片）

香港列眼鏡王蛇列入受保護瀕危動植物物種

翻查資料，過山烏（眼鏡王蛇）在香港已列入受保護瀕危動植物物種，是全球最大毒蛇品種，最長達6米，平均長約3-4米。軀幹長而粗壯，成蛇全身烏黑，背上有淡白橫間，隨着年齡漸褪。腹部米黃色。幼蛇為亮黑色，有幼黃間。幼蛇亦如成蛇般有劇毒，足以致命。

過往漁護署曾在社交網站發帖，指天氣回暖，很多蛇會甦醒出沒活動，遇到蛇時應保持距離，不要刺激牠們，牠們就唔會主動攻擊人。在野外遇到蛇時，記得保持冷靜、保持距離；在民居發現蛇，可以報警求助。