13歲男童遭毒蛇咬　家屬信巫醫拒送院　「綁起浸恆河12小時」枉死

印度北方邦近日發生一起社會悲劇。



一名13歲男孩在遭毒蛇咬傷後，家人未第一時間將其送醫救治，反而尋求巫醫進行迷信儀式，最終導致男孩錯過黃金救援時間，命喪恆河。

示意圖（Unsplash@Nivedh P）

迷信凌駕科學 綁縛浸泡水中12小時

根據目擊者提供的影像顯示，這名少年當時處於昏迷狀態，被綑綁在一個由竹子搭建的簡易架子上，隨後被懸掛在恆河水中。據稱，一名當地的「密宗修行者」誤導家長，宣稱將受害者浸泡在聖水中即可洗去蛇毒並令其康復。

該名少年在冰冷的河水中被浸泡長達12小時。儘管周圍聚集了大量群眾等待「奇蹟」，但孩子始終沒有甦醒。直到家人察覺異狀送往醫院時，醫護人員證實男孩早已失去生命跡象。

一名13歲男孩在遭毒蛇咬傷後，家人未第一時間將其送醫救治，反而尋求巫醫進行迷信儀式，最終導致男孩錯過黃金救援時間，命喪恆河。（微博圖片）

醫療與執法部門回應

阿達姆普爾警察局負責人科馬爾·托馬爾（Komal Tomar）警督表示，警方是透過網路流傳的影片才得知此事件，目前尚未接到家屬正式報案，將對此案進行進一步了解。

社區健康中心負責人沙尚克·喬杜里（Shashank Chaudhary）醫生痛心地證實，孩子抵達醫院時已無呼吸。他呼籲大眾，遭遇蛇咬傷時，第一時間送往配備抗蛇毒血清的醫院才是唯一的生存途徑。

迷信奪命並非個案

這並非該地區首起迷信致死事件。2024年，布蘭德沙赫爾（Bulandshahr）也曾有一名20歲男子遭蛇咬傷後，家屬同樣聽信僧侶建議，將其遺體沉入恆河試圖「死而復生」，最終奇蹟並未發生，家屬只能在數小時後含淚將其火化。

延伸閱讀：8旬翁與女子起爭執還咬人 被捕時情緒穩定 上警車後竟離奇死亡

+ 7

延伸閱讀：

南韓提供伊朗近1600萬 二次向中東國家人道援助

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】