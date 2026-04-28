印度流浪狗以肉身擋毒蛇　勇救30學童慘中毒斃　全村淚辦隆重葬禮

流浪狗狗挺身而出保護兒童！



印度奧里薩邦（Odisha）一處村莊，有一隻名叫「卡莉」的流浪狗，牠日前在一所小學附近，發現一條毒蛇正往30名兒童而去。卡莉火速衝上前，雖然成功將毒蛇咬死，但也遭咬傷中毒身亡，全村悲痛不已，舉行喪禮遊行送別。

示意圖（Unsplash@Yann Dos Santos）

狗狗肉身擋毒蛇

《新德里電視台》（NDTV）報導，卡莉雖然是流浪狗，不過一直受到全村喜愛，是村民熟悉的夥伴。4月20日早上8時30分左右，一所小學約30名兒童正在校外活動，此時一條毒蛇正緩緩向兒童們爬行，眾人都沒注意到時，卡莉率先撲了上去。

目擊村民表示，卡莉以肉身擋在毒蛇與孩子們之間，開始與毒蛇搏鬥。最終卡莉雖然成功把毒蛇殺死，不過嘴巴也遭到毒蛇咬傷，不幸中毒而亡。卡莉去世的消息很快傳遍全村，許多村民悲痛不已。

被救孩童（X@ANI）

全村隆重喪禮遊行送別

為了表達對村子重要夥伴的悼念，村民們舉辦一場隆重的葬禮，將卡莉的遺體放在一輛手推車上，上面擺滿鮮花，蓋著白布。

印度一處村莊，流浪狗「卡莉」英勇守護30名兒童，與毒蛇大戰後身亡，全村舉行葬禮遊行送別。（X@KalamCenter）

村民們推著卡莉，在村子巡迴一圈，最後按照完整的葬禮儀式下葬。一名村民表示：

卡莉救了我們孩子的命，牠將永遠活在我們心中。

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