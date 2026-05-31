遠距離戀愛車錢貴！男友：AA這個車錢　她疑惑應否資助︰已提分手

遠距離戀愛需要更多時間和精神，還有金錢去維擊。台灣有女生在網上發文表示，自己住在桃園，男友則住宜蘭，男方不時前往桃園與她見面，由於她大2歲，加上正在工作，所以「都會請客，帶他吃東西」。2人交往2個月後，男友稱一來一回交通費用達到接近800新台幣（約200港元），希望樓主可以「AA這個車錢」，女生提議反過來前往宜蘭，卻遭到拒絕，疑惑「真的應該幫他出這個車錢嗎？」。



許多網民留言指「沒錢窮包真的別交往，一點錢也要A，出門的心情都沒了」、「求放生」、「笑死，哪來的乞丐」，女生最後在留言補充指「已提分手」，獲得眾人祝福。



男友稱一來一回交通費用達到接近800新台幣（約200港元），希望樓主可以「AA這個車錢」。（AI生成圖片）

宜蘭去桃園 男友要求交通費一人一半

樓主在「Dcard討論區」表示，自己較男友大2歲，且已經投身職場，家住在桃園；男友住在宜蘭，當前往桃園見面時，樓主都會請客。在交往2個月後，男友突稱和她見面負擔很大，從住所到轉運站再搭車到桃園，一來一回交通費用接近800新台幣（約200港元），認為「應該是我們要AA這個車錢」。

樓主疑惑應否為男友出車錢

樓主聞言提議到宜蘭見面，但男友拒絕，形容「宜蘭很無聊，想來台北、桃園玩」；但樓主認為宜蘭不俗，「比起台北這些觀光景點，其實真的更愛宜蘭自然的感覺」，疑惑自己應否為男友出車錢。

樓主疑惑自己應否為男友出車錢，最終提出分手。（AI生成圖片）

分手收場獲網民祝福

帖文引來許多網民留言，「請他找住隔壁巷子的女朋友」、「直接換人吧，自己的車錢就應該自己負擔啊」，亦有人認為「如果雙方都想見面的話，個人覺得AA沒什麼大問題」、「可以AA啊，那就也不用請客了呀」，最後樓主在留言補充指提出分手，網民祝福她找到一個更適合伴侶。

距離約100公里 車程3小時

桃園和宜蘭距離大約100公里，若乘搭公共交工具，車程3小時左右，但自行開車，單程需時約1.5小時，油錢另計。台灣資深心理師王家齊曾撰文表示，「AA與否本來就沒有標準答案」，情侶吵的從來不只是錢，反而是金錢背後的輸贏感、被照顧的渴望，以及對關係安全的試探，部份情侶發展出「改良版AA制」，不再一人一半，反而是輪流請客「這次你出，下次我來，錢不一定要分得剛剛好，但彼此的心意要對得上」。

（Dcard討論區）