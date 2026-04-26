假AA制真剝削！人妻承擔多數支出　丈夫存極多私己錢　網民教咁KO

不少人喜歡跟伴侶以「AA制」去劃清開支，但有可能在實際執行時並不公平。台灣1名人妻在網上慨嘆，與丈夫結婚度蜜月時已經是AA制，「懷第一胎也是我部份負擔」，而真正開始極致AA制是第二胎，因奶奶強勢介入，認為新抱有保險，所以「剖腹產費用婆家一毛錢也沒付」，而周末假日強迫他們回婆家，奶奶要求新抱支付車油錢。樓主懷疑丈夫受到母親影響，同樣行高壓政策，任何支出都是AA制，「平日三餐買菜買肉瓦斯我要付，因為煮飯的人要負責」，由於丈夫不同意孩子前往補習，所以補習費用同由妻子負責。



在這種生活方式下，人妻目前已40多歲，即使年收入有60萬新台幣（約15萬港元），但零存款，相反丈夫定期存款好幾百萬新台幣，而且「還買股票」，令到妻子非常感慨，認為「AA男說實在的，就是剝削女人的錢來成就自己的存款，還賺了兩個自己姓氏的孩子」。



許多網民教樓主反擊，「小孩一個姓氏隨你，日常煮飯洗衣你都可以跟他收費的，天下沒有白吃的午餐」、「既然都AA了，孩子幹嘛只跟他姓，要掛雙姓才對」、「離婚請求分配財產」。



奶奶認為樓主已經購買保險，所以沒有出錢支付剖腹產費用，而且強調「憑啥要她一家付」。（AI生成圖片）

奶奶無出錢支付剖腹產費用

樓主在facebook群組「靠北婚姻 — 社團討論區」發文，指當年和丈夫交往並非全面AA制，她只是負擔小額支出，「他付比較多」，去到結婚度蜜月開始AA制，「懷第一胎也是我部份負擔」，「真正開始極致AA是懷老二」。因奶奶突然強勢介入，認為樓主購買保險，所以沒有出錢支付剖腹產費用，而且強調「憑啥要她一家付」。去到周末假日，奶奶強迫他們返回婆家，由於需要開車，奶奶要求她支付車油錢。

展開全面AA制 丈夫只會支付他想支付款項

懷疑丈夫受到自己母親影響，同樣展開全面AA制，「買房AA，車子各自買」，平日三餐買菜、買肉、煤氣費由樓主支付，「因為煮飯的人要負責」，即使一家人進食平價牛排，都是各自付錢，丈夫不同意孩子補習英語，所以不願出錢，同由樓主負責，「他只A他想A的部份」。

全面AA制下，樓主今年40多歲，年收入60萬新台幣（約15萬港元），卻是零存款，丈夫定期存款高達數百萬新台幣，而且有能力購買股票。（AI生成圖片）

10顆肉包都要計數

樓主有次感冒看醫生沒有上班，丈夫剛好休假接載樓主看醫生，停車費和掛號費都是樓主支付，回家途中購買10顆肉包當全家四口翌日早餐，由於樓主錢包只有100新台幣（約25港元）現金，於是向丈夫取了150新台幣（約38港元），丈夫回家停車後，「開始跟我要錢，說這個肉包是我要買的」，樓主形容丈夫「回到家後就一直要錢、一直要錢…」。

樓主零存款 丈夫定期存款高達數百萬新台幣

全面AA制下，樓主今年40多歲，年收入60萬新台幣（約15萬港元），卻是零存款，丈夫定期存款高達數百萬新台幣，而且有能力購買股票，樓主愈來愈覺得AA制婚姻對女人「實在是沒有必要」、「剝削女人的錢來成就自己的存款，還賺了兩個自己姓氏的孩子」，慨嘆「難怪現在的女生不結婚也不生小孩」，男性「責任感都已經不見了」。

網民︰家務都要AA制才公平

帖文引來大量網民留言，「奇怪，肉包他沒吃嗎？小孩身上沒留他的血嗎？這種男人會要錢要到老」、「這樣還可以生兩個，厲害」、「那他有生理需求時，那要怎麼付費？難道都不用付費，爽完就好？」、「不要洗他的衣服！不要煮他的餐點，叫他家事上也AA，既然他要這樣，就A個徹底」。

（facebook群組「靠北婚姻 — 社團討論區」）