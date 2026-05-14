同居女友是賊！男子熟睡遭人臉別轉帳21次　戶口27萬人民幣被清空

千防萬防，家賊難防，上海1名女子趁同居男友熟睡期間，多次通過人臉辨識解鎖對方手機，然後擅自將戶口款項轉走，累計犯案21次，涉款金額達27萬餘人民幣（約31萬港元）。男子用錢時驚見賬戶餘額不足才揭發事件，女子一度否認指控，最終因證據確鑿終承認犯案，目前已被刑事拘留。



上海1名女子趁男友熟睡期間，多次通過人臉辨識解鎖男友手機，然後將其戶口的款項轉走。（AI生成圖片）

男子銀行戶口27萬元全被轉走

據上海市普陀區人民政府公告，4月22日晚上10時，上海普陀公安分局長壽路派出所接到報案，事主歐先生稱手機銀行戶口內的27萬多人民幣（約31萬港元）被人擅自盜走。警方了解情況後高度重視，立即派警員展開調查。

嫌疑人竟是同居女友

據了解，案發當天歐先生用手機付款時，賬戶卻顯示餘額不足，翻查銀行卡支賬詳情後，歐先生徹底傻眼，卡內27萬餘人民幣（約31萬港元）竟被掏空。警方通核對手機轉賬記錄和交易記錄發現，轉賬時間均集中在凌晨，得知歐先生和女友邵小姐長期同居後，初步判斷歐男的女友邵小姐嫌疑最大。

歐男的同居女友邵小姐稱，1月4日至4月24日期間，以男友賬戶轉賬21次，累計轉走27萬多人民幣。（網上圖片）

女友認缺錢 「刷臉」搬空男友積蓄

為盡快掌握證據，警方連夜開展拘捕行動，當晚深夜11時許，警方成功找到邵小姐，並將她傳喚至派出所進行調查。

起初邵小姐裝作不知情，百般狡辯與案無關，直到警方拿出轉賬記錄和聊天記錄這些關鍵證據，邵小姐才肯承認犯案，供稱因近期急缺錢，便對男友的錢財打歪主意。1月4日至4月24日期間，邵小姐趁男友熟睡期間，拿起男友的手機對其刷臉，利用人臉辨識解鎖，然後分21次累計轉走27萬多人民幣，並將贓款用於生活開銷。邵小姐因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留，案件仍需進一步調查。