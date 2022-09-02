慘！想給母驚喜　孝順女轉賬錯戶口　對方拒歸還超賤一句嚇到淚崩

用銀行戶口轉賬時，緊記檢查清楚號碼，否則隨時出事！馬來西亞一名女子原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口，對方卻拒絕歸還款項，並用一句「無賴」回應令女子淚崩：「妳就當作施捨吧，過後會有福報的。」



法哈達原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，該女子法哈達（Fahada Bistari）於TikTok上載短片哭訴今次慘痛經歷。她指出，原本想把自己領到的第一份薪金偷偷轉賬給母親，以製造驚喜，沒想到錯誤轉賬予陌生人，令她崩潰，「覺得很自責，因自己疏忽，我沒有檢查清楚名字和戶頭號碼，就轉賬了…直至我把收據發給我母親看時，母親告知沒收到錢，我才驚覺自己的薪水已失誤轉賬給了其他人」。

法哈達表示，因對方曾與母親有交易來往，她找到其電話號碼，遂聯繫對方要求退款，惟對方拒絕歸還款項，更明言：「妳就當作施捨吧，過後會有福報的。」

用銀行戶口轉賬時，緊記檢查清楚號碼。（示意圖／gettyimages）

無計可施下，法哈達於影片中崩潰大哭，懇求對方歸還款項，「雖然我的薪水很微薄，但是我真心想要孝敬給我的母親，我希望對方可以把錢退回給我」。她又說，已從事件汲取教訓，以後會更加倍小心。

哈達於影片中崩潰大哭，懇求對方歸還款項。（網上圖片）

法哈達遭遇惹來大批網民同情，感嘆「人性的善良還剩下多少呢？」、「收款人會說匯款人當施捨給他會有福報的。那麼如果你用掉了會減壽那你敢用嗎？」、「人家是不小心進到給你，你要給回人家，人家也是辛苦做回來的錢」。也有網民建議法哈達找銀行甚至報警處理，「帶收據到銀行去，銀行會幫忙的」、「記得去警局報案，希望可以幫助到你」。

但亦有網民認為，轉錯賬是法哈達自己問題，「他如果是要還錢，叫同情，不還叫沒有說情」，而且之前亦發生過騙徒假扮「轉錯數」騙案，「小心謹慎亦無可厚非」。